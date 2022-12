Zapłacił kilka złotych, w koszyku miał zakupy za blisko dwa tysiące

Do pięciu lat więzienia grozi kasjerce i jednemu z klientów marketu. Jak informują policjanci, za zakupy o wartości ponad 1800 złotych zapłacił on, dzięki pomocy kasjerki, tylko symboliczną kwotę.

Policjanci zostali wezwani do jednego z marketów w Sochaczewie, gdzie miało dojść do kradzieży. - Na miejsce pojechali funkcjonariusze referatu patrolowo-interwencyjnego. W pomieszczeniu ochrony zastali 28-letnią kasjerkę i 34-letniego mężczyznę, którzy mieli brać udział w przestępstwie – informuje Agnieszka Dzik, oficer prasowa policji w Sochaczewie.

"Nie skanowała niektórych produktów"

Funkcjonariusze ustalili, że kasjerka w trakcie pracy włożyła do koszyka artykuły spożywcze, kosmetyki, a także alkohol. Po jakimś czasie do sklepu wszedł mężczyzna, który dołożył do tego samego wózka jeszcze kilka artykułów i podjechał nim do kasy.