Zauważyła, że ktoś przy drodze próbuje wstać. Zjechała, by pomóc. To był zaginiony 80-latek

80-latek chorujący na alzheimera wyszedł z domu w piątkowe popołudnie. Jego zaginięcie zgłosiła żona. Osobę, próbującą wstać z ziemi przy drodze krajowej numer 50 zauważyła policjantka. Okazało się, że to zaginiony mężczyzna.

W piątkowe popołudnie do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 80-letniego mieszkańca miasta chorującego na alzheimera. Zdarzyło się to nie po raz pierwszy, rozpoczęly się poszukiwania starszego mężczyzny. Sprawdzano miejsca, w których mógł przebywać. Liczył się czas, ponieważ był on ubrany nieadekwatnie do pory roku.

Aspirant Agnieszka Dzik, oficer prasowa policji w Sochaczewie, która w czasie wolnym od służby jechała trasą krajową nr 50 w kierunku Żdżarowa zauważyła, że przy drodze wzdłuż głównej trasy ktoś próbuje wstać.. "Zjechała z trasy i chwilę później informowała już dyżurnego jednostki o odnalezieniu 80-latka" - dodano w komunikacie mazowieckiej policji.

80-latek był zziębnięty i nie miał na sobie kurtki. Aspirant Agnieszka Dzik pomogła mu wstać i zaprowadziła do samochodu, gdzie oczekiwał na przyjazd policyjnego patrolu i karetki pogotowia. Po badaniu mógł wrócić do domu, dzielnicowi przekazali go pod opiekę żony.

Co zrobić by zmniejszyć ryzyko zaginięcia osoby starszej?

Policjanci podpowiadają, w jaki sposób można zmniejszyć ryzyko zaginięcia osoby starszej. Jeśli senior mieszka sam, polecają przekazać mu prosty w obsłudze telefon komórkowy i dzwonić kilka razy dziennie. Warto zadbać jednocześnie by bateria takiego telefonu była naładowana. Można również odwiedzać starszych członków rodziny tak często, jak to możliwe. Ważne jest także, by dopilnować, aby seniorzy regularnie przyjmowali leki przepisane przez lekarza. Osoba starsza może o nich zapomnieć, co może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.

Innym sposobem jest poproszenie sąsiadów, aby zwracali uwagę na różne niepokojące zachowania. "Zostaw im swój numer telefonu, aby mogli się z Tobą jak najszybciej skontaktować" - podpowiadają mundurowi. I dodają: "warto rozważyć zakup zegarka z GPS, opaski lub innych urządzeń lokalizacyjnych".

Zaginięcie osoby starszej - co robić?

Osoba starsza nie odbiera telefonu? Nie zastałeś go w mieszkaniu? Policjanci uspokajają, że nie musi to oznaczać, że senior zaginął. "Jego nieobecność może być chwilowa i spowodowana wyjściem na spacer, spotkaniem ze znajomymi lub wyjściem do kościoła. Możesz na własną rękę sprawdzić najczęściej odwiedzane miejsca" - podpowiadają. Kiedy więc powiadomić policję? Jeśli członek rodziny nie wraca, a ma problemy z pamięcią lub traci orientację w terenie.

Funkcjonariusze przypominają, że w przypadku zaginięcia seniora na "wagę złota" jest aktualna fotografia przedstawiająca wizerunek tej osoby. "Zdjęcie sprzed 10 lat prawdopodobnie będzie już nieaktualne. Przekaż policjantom dokładne informacje dotyczące seniora – wiek, wzrost, wagę, kolor włosów, oczu, cechy charakterystyczne, ubiór, a także schorzenia. Zastanów się i przygotuj listę miejsc, które osoba starsza odwiedzała lub z którymi była emocjonalnie związana" - wyliczają.

Policjanci podkreślają, że w przypadku odnalezienia osoby zaginionej ważna jest natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie jednostki, biorącej udział w działaniach.

