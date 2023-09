Z biura zginął sejf z gotówką

Dwoje mieszkańców Warszawy jest podejrzanych o włamanie do budynku biurowego i kradzież sejfu, w którym było kilkanaście tysięcy - poinformowała we wtorek asp. Agnieszka Dzik z policji w Sochaczewie.

Pod koniec sierpnia w gminie Teresin (pow. sochaczewski) doszło do włamania do budynku biurowego. Łupem złodziei padł wtedy sejf z pieniędzmi.

Sejf wrócił już do właściciela policja Sochaczew

Zatrzymani to mieszkańcy Warszawy. Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.