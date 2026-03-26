Skazana za usiłowanie zabójstwa próbowała uniknąć kary

Do zdarzenia doszło w Sochaczewie (Mazowieckie)

Sprawa dotyczy 38-latki ściganej listem gończym. W marcu 2024 roku kobieta zraniła nożem mieszkańca Sochaczewa. W sprawie usiłowania zabójstwa zapadł wyrok skazujący ją na cztery lata więzienia.

We wtorek policjanci ustalili, że poszukiwana 38-latka ukrywa się w jednym z mieszkań na terenie miasta. "Funkcjonariusze byli pewni, że sochaczewianka jest w środku. Nikt nie otworzył drzwi, ale policjanci cierpliwie czekali" - poinformowała starsza aspirant Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Ostatecznie kobieta została zatrzymana na klatce schodowej w nocy z wtorku na środę, zaraz po tym, jak wyszła z mieszkania. 38-latka trafiła do aresztu, skąd została przetransportowana do zakładu karnego.