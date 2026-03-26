Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Skazana za usiłowanie zabójstwa próbowała uniknąć kary

Cela więzienna - zdjęcie ilustracyjne
Do zdarzenia doszło w Sochaczewie (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Ścigana listem gończym za usiłowanie zabójstwa kobieta ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali ją na klatce schodowej jednego z budynków w Sochaczewie.

Sprawa dotyczy 38-latki ściganej listem gończym. W marcu 2024 roku kobieta zraniła nożem mieszkańca Sochaczewa. W sprawie usiłowania zabójstwa zapadł wyrok skazujący ją na cztery lata więzienia.

We wtorek policjanci ustalili, że poszukiwana 38-latka ukrywa się w jednym z mieszkań na terenie miasta. "Funkcjonariusze byli pewni, że sochaczewianka jest w środku. Nikt nie otworzył drzwi, ale policjanci cierpliwie czekali" - poinformowała starsza aspirant Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Ostatecznie kobieta została zatrzymana na klatce schodowej w nocy z wtorku na środę, zaraz po tym, jak wyszła z mieszkania. 38-latka trafiła do aresztu, skąd została przetransportowana do zakładu karnego.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
