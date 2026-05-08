Okolice "Sporych rozmiarów bóbr utknął na drodze. Taki gość na to ogromne ryzyko"

Policjanci odprowadzili spotkanego bobra w bezpieczne miejsce Źródło: Policja Mazowiecka

Do zdarzenia doszło w gminie Brochów. Podczas nocnego patrolu dzielnicowi z Młodzieszyna w powiecie sochaczewskim zauważyli w blasku świateł nietypowego "pieszego".

Bóbr utknął na drodze

"Był to sporych rozmiarów bóbr, który utknął na drodze. Taki gość na asfalcie to ogromne ryzyko. Dla samego zwierzaka starcie z samochodem byłoby tragiczne. A dla kierowców nagłe hamowanie lub próba ominięcia przeszkody, mogło skończyć się groźnym wypadkiem" - napisała w komunikacie st. asp. Agnieszka Dzik, rzecznik policji w Sochaczewie.

Policjanci zabezpieczyli teren i pomogli zwierzakowi bezpiecznie opuścić ulicę. Dzięki temu bóbr mógł kontynuować drogę do rzeki.

Opublikowali też nagranie z nietypowej interwencji. Na filmie widać, jak funkcjonariusz, świecąc latarką, wskazuje zwierzęciu kierunek.

Bóbr wszedł na środek jezdni. Policjanci pomogli mu wrócić w bezpieczne miejsce Źródło: Policja Mazowiecka

Apel policji

W związku z interwencją funkcjonariusze przypomnieli o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu terenów zielonych. Znak A-18b (trójkąt z żółtym tłem) informuje kierowców o ryzyku wtargnięcia dzikiej zwierzyny na drogę, co wymaga zachowania wzmożonej koncentracji podczas jazdy.

"Należy również pamiętać, że wiele gatunków porusza się stadnie - pojawienie się jednego zwierzęcia może oznaczać obecność kolejnych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Nadmierna prędkość często ogranicza możliwość szybkiej reakcji i bezpiecznego zatrzymania pojazdu" - dodała policjantka.

Jeśli dojdzie do potrącenia zwierzęcia, kierujący ma obowiązek mu pomóc - wystarczy choćby zadzwonić pod 112.

Uwaga, dzikie zwierzęta na drogach Źródło: Policja

