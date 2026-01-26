Kokainę mieli nie tylko w aucie, trzy osoby aresztowane

Podczas przeszukania mieszkań policjanci znaleźli narkotyki (wideo ilustracyjne z 8 sierpnia 2025 roku) Źródło: Komenda Stołeczna Policji

W środę, 21 stycznia, w Sochaczewie policjanci zatrzymali trzech obywateli Republiki Kolumbii w wieku 45, 32 i 27 lat. "W wyniku przeszukania pojazdu, którym się poruszali oraz zajmowanych przez nich pomieszczeń mieszkalnych, ujawniono łącznie około 500 gram substancji psychotropowej w postaci kokainy" - opisał w komunikacie prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Znaleziona kokaina zapakowana była w foliowe worki, oklejone taśmą. Służby znalazły również przedmioty służące do ważenia i porcjowania narkotyków.

Kokaina zabezpieczona przez służby Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku

Zarzuty i areszt

Zatrzymani Kolumbijczycy zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, gdzie usłyszeli zarzuty uczestniczenia w obrocie znaczną ilością kokainy, tj. o czyny z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Sochaczewie wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, do których sąd się przychylił. Trzech podejrzanych cudzoziemców spędzi w areszcie trzy miesiące. Jak podała prokuratura, mężczyznom grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.