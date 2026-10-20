Okolice Miał narkotyki, które "mogłyby posłużyć do odurzenia prawie 100 tysięcy osób"

Policjanci zatrzymali poszukiwanego 35-latka i przejęli dziewięć kilogramów środków odurzających Źródło wideo: Policja Sochaczew Źródło zdj. gł.: Policja Sochaczew

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Kilka dni temu policjanci wytypowali dwa miejsca, gdzie mógł przebywać 35-latek poszukiwany listem gończym. Przeszukania obu posesji rozpoczęli w tym samym czasie. Na terenie jednej z nich zatrzymali poszukiwanego.

Na tej samej działce policjanci znaleźli też "znaczną ilość białej substancji w postaci proszku". Podobnego odkrycia dokonali też na drugiej posesji. - Wstępne badania wykazały, że były to między innymi amfetamina, mefedron i marihuana – poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

Zarzuty i areszt dla 35-latka

Jak podkreślił, "łącznie zabezpieczono ponad dziewięć kilogramów zabronionych substancji, które po podziale na działki mogłyby posłużyć do odurzenia prawie 100 tysięcy osób".

Wszystkie znalezione substancje zostały przekazane do dalszych badań fizykochemicznych w warunkach laboratoryjnych.

W Prokuraturze Rejonowej w Sochaczewie 35-latek usłyszał zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych i środków odurzających. Po przesłuchaniu śledczy wystąpili o jego aresztowanie na trzy miesiące. Wniosek ten uwzględnił sochaczewski sąd rejonowy.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

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Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie poinformowała, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że substancje, które zostały znalezione w związku z zatrzymaniem poszukiwanego 35-latka, "miały być przechowywane w celu ich dalszego przekazania innym osobom, które nie są konsumentami”.

Policjanci przejęli dziewięć kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: Policja Sochaczew

Policja podała, że w trakcie przeszukań "zabezpieczono także przedmiot przypominający broń palną wraz z metalowymi kulkami i nabojami CO2".