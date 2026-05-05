Najpierw przyglądał się świecznikom, potem ukradł skarbonę

Oprac. Magdalena Gruszczyńska

Kilka dni temu policjanci zostali powiadomieni o kradzieży, do której doszło w jednym z kościołów na terenie powiatu sochaczewskiego. Z przekazanych informacji wynikało, że nieznany sprawca miał ukraść drewnianą skarbonę z datkami od wiernych.

Funkcjonariusze z Teresina i Sochaczewa rozpoczęli prace. Pomógł w nich monitoring. Było na nim widać mężczyznę, chodzącego przy ołtarzu bocznym.

"Początkowo przygląda się świecznikom, ale chwilę później zabiera skarbonę z datkami i wychodzi z nią z kościoła" - opisała st. asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Kradzież skarbony w kościele Źródło: KPP Sochaczew

Kilka złotych i intencje wiernych

Policjanci ustalili, że za kradzież mógł być odpowiedzialny 49-letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego. Mężczyzna został zatrzymany.

"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie" - poinformowała Dzik. Jak wytrzeźwiał, wykonano z nim czynności procesowe, w trakcie których wskazał policjantom miejsce, gdzie wyrzucił ukradzioną skarbonę - w środku zostało tylko kilka złotych i intencje wiernych.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie podejrzany 49-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. "Przyznał się do popełnionego przestępstwa" - dodała policjantka. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.