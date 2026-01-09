Logo TVN Warszawa
Kradł tablice, by nie płacić za paliwo

Tablice rejestracyjne
Do zdarzenia doszło w Sochaczewie (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Najpierw znikały tablice rejestracyjne z auta, niedługo później ktoś odjeżdżał ze stacji paliw bez płacenia. Policjanci wpadli na trop 39-latka. Odpowie za 14 przestępstw, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Pierwsze zgłoszenie dotyczyło kradzieży tablic rejestracyjnych z pojazdu marki Audi A3. Krótko po tym zdarzeniu nieznany jeszcze wówczas sprawca posłużył się nimi podczas kradzieży paliwa na jednej ze stacji na terenie powiatu sochaczewskiego.

Po pewnym czasie wpłynęło kolejne zawiadomienie - tym razem o kradzieży tablic rejestracyjnych z pojazdu marki Toyota Yaris. Również te zostały wykorzystane do kradzieży paliwa.

Podejrzany i poszukiwany

"Policjanci ustalili, że sprawcą kradzieży tablic rejestracyjnych jest 39-letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w innych sprawach, między innymi dotyczących oszustwa i przywłaszczenia. 39-latek posłużył się tablicami nie tylko na terenie powiatu sochaczewskiego, ale również w łowickim, żyrardowskim, grodziskim oraz warszawskim zachodnim" - podaje w komunikacie st. asp. Agnieszka Dzik z policji w Sochaczewie.

Z zebranego materiału wynika, że dopuścił się łącznie 14 przestępstw. Dwa z postawionych mu zarzutów dotyczą kradzieży tablic rejestracyjnych, pozostałe odnoszą się do używania ich w pojeździe, do którego nie były przypisane.

Grozi mu pięć lat więzienia

"Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na sporządzenie aktu oskarżenia, który został skierowany do sądu" - dodaje st. asp. Agnieszka Dzik.

Art. 306c § 1. Kto dokonuje zaboru tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, albo w celu użycia za autentyczną tablicę rejestracyjną pojazdu mechanicznego podrabia lub przerabia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono, albo używa jako autentycznej podrobionej lub przerobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego.
Kodeks karny

39-letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego nie uniknie też kary za kradzieże paliwa.

Mężczyzna okradł kościół nie po raz pierwszy
Ukradł ofiary składane do aniołka przy żłóbku w kościele
Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież czekolady (zdj. ilustracyjne)
Amator czekolady wpadł na gorącym uczynku
Skradzione ogrodzenie
Ukradli ogrodzenie wraz z bramą i furtką
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa/KPP Sochaczew

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Sochaczew
