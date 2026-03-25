Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Kompletna linia do produkcji fałszywek i gotowe wydruki. Siedem osób zatrzymanych

Źródło: CBZC
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wspólnie z policjantami z Wrocławia, Radomia i Warszawy, zatrzymali siedem osób w sprawie fałszowania pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest były funkcjonariusz służb ukraińskich. To on miał być fałszerzem.

Śledczy od jakiegoś czasu pracowali nad rozbiciem gangu produkującego fałszywe polskie banknoty. Pod koniec ubiegłego roku zabezpieczyli 76 fałszywych banknotów o nominale 500 złotych

"Po przeprowadzeniu wielu sprawdzeń, analiz i ustaleń zidentyfikowano mężczyznę, który miał zajmować się fałszowaniem polskich pieniędzy. Na terenie Sochaczewa przy wsparciu funkcjonariuszy z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji 'BOA' zatrzymano fałszerza oraz jego żonę (obywatelkę Ukrainy), u których w mieszkaniu zabezpieczono, według opinii biegłych z Narodowego Banku Polskiego, kompletną linię produkcyjną oraz wydruki z odbitkami banknotów o nominałach 100 i 200 złotych" - poinformował rzecznik CBZC kom. Marcin Zagórski.

Wyjaśnił, że fałszerzem okazał się były funkcjonariusz służb ukraińskich, który jest samoukiem i ma specjalistyczną wiedzę z zakresu IT i elektroniki.

Podrobione banknoty
Zatrzymania w innych miastach

We Wrocławiu zatrzymano wspólnika fałszerza, obywatela Rosji, który w przeszłości zajmował się produkcją narkotyków. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli prekursory służące do produkcji metamfetaminy. Z kolei w Katowicach i Poznaniu zatrzymano osoby, które udostępniły rachunki bankowe pozostałym członkom rozpracowywanej grupy.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i fałszowania pieniędzy. Wobec czterech podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt. Podrabianie pieniędzy jest zbrodnią zagrożoną karą nawet do 25 lat więzienia.

Arkusz z podrobionymi banknotami
Policjanci z kilku jednostek i eksperci NBP

W akcji brali udział funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wspólnie z policjantami z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Wrocławia, z radomskiej komendy miejskiej i wojewódzkiej oraz Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KSP.

W czynnościach udział brali m.in. eksperci z Narodowego Banku Polskiego i krajowy koordynator ds. fałszerstw pieniędzy Komendy Głównej Policji.

W mieszkaniu była linia do produkcji fałszywych banknotów
Wpadli podczas "rozmieniania" fałszywych 200-złotówek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wpadli podczas "rozmieniania" fałszywych 200-złotówek

TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CBZC

Udostępnij:
Tagi:
pieniądzePolicjaCBZCSochaczewRadom
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki