Chciał przekupić policjantów narkotykami i pieniędzmi

Chciał przekupić policjantów narkotykami i pieniędzmi
Do zdarzenia doszło w Sochaczewie (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
W ręce policjantów wpadł 33-latek. Mężczyzna dwukrotnie próbował przekupić funkcjonariuszy, oferując im narkotyki i pieniądze. W jego plecaku i mieszkaniu znaleziono 225 gramów środków odurzających.

Do zdarzenia doszło w piątek. Tego dnia policjanci interweniowali wobec mieszkańca Sochaczewa, który chwiejnym krokiem szedł przez centrum miasta. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna ma przy sobie narkotyki.

"Zaproponował policjantom środki odurzające"

"W pewnym momencie zaproponował policjantom przyjęcie środków odurzających i pieniędzy w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych. Policjanci łapówki nie przyjęli, a w plecaku znaleźli kolejne narkotyki" - podała st. asp. Agnieszka Dzik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Jak zaznaczyła policjantka, mężczyzna nie stosował się do wydawanych poleceń, znieważył oraz naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy. 33-latek został zatrzymany.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

"W trakcie dalszych czynności ponowił propozycję wręczenia korzyści majątkowej" - dodała rzeczniczka sochaczewskiej policji.

Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego policjanci znaleźli jeszcze 150 gramów amfetaminy. Mężczyzna posiadał łącznie blisko 225 gramów narkotyków.

Usłyszał zarzuty, dotyczą narkotyków i łapówki

Mieszkaniec Sochaczewa usłyszał łącznie cztery zarzuty, dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, usiłowania wręczenia korzyści majątkowej policjantom oraz znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

Decyzją sądu 33-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki