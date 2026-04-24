Oprac. Alicja Glinianowicz

Do zdarzenia doszło w Sochaczewie (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w piątek. Tego dnia policjanci interweniowali wobec mieszkańca Sochaczewa, który chwiejnym krokiem szedł przez centrum miasta. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna ma przy sobie narkotyki.

"Zaproponował policjantom środki odurzające"

"W pewnym momencie zaproponował policjantom przyjęcie środków odurzających i pieniędzy w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych. Policjanci łapówki nie przyjęli, a w plecaku znaleźli kolejne narkotyki" - podała st. asp. Agnieszka Dzik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Jak zaznaczyła policjantka, mężczyzna nie stosował się do wydawanych poleceń, znieważył oraz naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy. 33-latek został zatrzymany.

Chciał przekupić policjantów narkotykami i pieniędzmi Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

"W trakcie dalszych czynności ponowił propozycję wręczenia korzyści majątkowej" - dodała rzeczniczka sochaczewskiej policji.

Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego policjanci znaleźli jeszcze 150 gramów amfetaminy. Mężczyzna posiadał łącznie blisko 225 gramów narkotyków.

Usłyszał zarzuty, dotyczą narkotyków i łapówki

Mieszkaniec Sochaczewa usłyszał łącznie cztery zarzuty, dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, usiłowania wręczenia korzyści majątkowej policjantom oraz znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

Decyzją sądu 33-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Grozi mu do 10 lat więzienia.