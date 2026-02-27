Bardzo szybka diagnoza auta. Skończyło się stratą prawa jazdy i mandatem

Nowy taryfikator a bezpieczeństwo na drodze Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z sochaczewskiej drogówki prowadzili kontrolę prędkości na ulicy Żyrardowskiej. Ich uwagę zwrócił kierowca volkswagena, który jechał z dużą prędkością. Urządzenie pomiarowe wskazało aż 144 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym.

"Zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. Jechał z pasażerem, który trzymał laptopa podłączonego do pojazdu, a z przekazanych policjantom informacji wynikało, że w czasie jazdy prowadzono diagnostykę auta. Usterki pojazdu potrafią był uciążliwe, należy jednak wyraźnie podkreślić, że obszar zabudowany to nie jest miejsce na prowadzenie testów z prawie trzykrotnym przekroczeniem dozwolonej prędkości" – zaznacza w komunikacie st. asp. Agnieszka Dzik z sochaczewskiej policji.

Diagnozował auto jadąc z prędkością 144 kilometrów na godzinę Źródło: Policja Sochaczew

Mandat i zatrzymanie prawa jazdy

Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h grozi mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, 15 punktów karnych i zatrzymanie prawa jazdy. I tak właśnie ukarany został kierowca testujący auto.

Diagnoza auta zakończyła się nie tylko mandatem, ale i utratą prawa jazdy Źródło: Policja Sochaczew

"Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn tragedii na drogach. Gdy kierowca przekracza prędkość, znacząco wydłuża się droga hamowania i jednocześnie drastycznie skraca się czas na reakcję. Przy prędkości 50 km/h kierowca ma jeszcze możliwość zareagowania i zatrzymania pojazdu, np. gdy na drogę wtargnie pieszy. Przy uderzeniu z prędkością blisko 150 km/h pieszy nie ma szans na przeżycie" – przypomina policja.

Obszar zabudowany to miejsce, gdzie szczególnie należy zachować ostrożność. Chwila brawury może kosztować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Przestrzeganie ograniczeń prędkości to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale przede wszystkim odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. zaznaczają policjanci

OGLĄDAJ: "To inwestycja w nasze codzienne bezpieczeństwo"