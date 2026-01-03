Logo TVN Warszawa
Amator czekolady wpadł na gorącym uczynku

Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież czekolady (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Sochaczewie (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Policjanci z Sochaczewa zatrzymali podejrzanego o kradzież czekolady. Mężczyzna usiłował wynieść ze sklepu ponad 40 tabliczek, został jednak powstrzymany przez pracownika. Grozi mu surowa kara, ponieważ działał w warunkach recydywy.

Zgłoszenie o ujęciu sprawcy kradzieży sklepowej wpłynęło do sochaczewskiej policji dzień przed wigilią Bożego Narodzenia. Na miejsce skierowano patrol.

"Funkcjonariusze ustalili, że 25-letni mężczyzna wszedł do jednego z sochaczewskich marketów i schował do torby 42 duże tabliczki czekolady o łącznej wartości ponad 800 złotych. Sprawca przeszedł przez linię kas nie płacąc za towar, ale chwilę później został ujęty przez pracownika sklepu" - relacjonuje starszy aspirant Agnieszka Dzik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Dzięki reakcji pracownika, czekolady zostały zwrócone. 25-latek został zatrzymany i doprowadzony do sochaczewskiej komendy. "Jeszcze tego samego dnia podejrzany 25-latek z województwa zachodniopomorskiego usłyszał zarzut kradzieży, której dopuścił się w warunkach recydywy" - informuje st. asp. Dzik.

Mężczyźnie grozi kara do siedmiu i pół roku pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Sochaczew
