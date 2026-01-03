Amator czekolady wpadł na gorącym uczynku

Do zdarzenia doszło w Sochaczewie (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Zgłoszenie o ujęciu sprawcy kradzieży sklepowej wpłynęło do sochaczewskiej policji dzień przed wigilią Bożego Narodzenia. Na miejsce skierowano patrol.

"Funkcjonariusze ustalili, że 25-letni mężczyzna wszedł do jednego z sochaczewskich marketów i schował do torby 42 duże tabliczki czekolady o łącznej wartości ponad 800 złotych. Sprawca przeszedł przez linię kas nie płacąc za towar, ale chwilę później został ujęty przez pracownika sklepu" - relacjonuje starszy aspirant Agnieszka Dzik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Dzięki reakcji pracownika, czekolady zostały zwrócone. 25-latek został zatrzymany i doprowadzony do sochaczewskiej komendy. "Jeszcze tego samego dnia podejrzany 25-latek z województwa zachodniopomorskiego usłyszał zarzut kradzieży, której dopuścił się w warunkach recydywy" - informuje st. asp. Dzik.

Mężczyźnie grozi kara do siedmiu i pół roku pozbawienia wolności.

