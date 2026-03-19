Pieniądze zabrał, portfel z dokumentami wyrzucił

Garwolin (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Kilka dni temu do Posterunku Policji w Sobolewie zgłosił się mężczyzna, który stracił dwa tysiące złotych. Portfel z gotówką i dokumentami wypadł mu, gdy na parkingu wsiadał do auta.

"Policjanci, dzięki współpracy z pracownikami marketu, ustalili, że mężczyzna przejeżdżający rowerem przez parking podniósł leżący portfel, schował i odjechał" - przekazuje w komunikacie podkom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

Wizerunek sprawcy trafił zarówno do policjantów, jak i do obsługi sklepu. Kilka dni później jeden z pracowników rozpoznał mężczyznę, gdy ten robił zakupy. Na miejscu policjanci zatrzymali 52‑latka.

Odpowie za przywłaszczenie gotówki

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało wyjął on z portfela gotówkę, a dokumenty wyrzucił. Pieniądze ukrył w domu.

"Niemal całą kwotę udało się odzyskać" - dodaje podkom. Małgorzata Pychner

52-latkowi policjanci przedstawili zarzut przywłaszczenia mienia, do którego się przyznał.

Art. 284. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kodeks karny

Policja przypomina, że znaleziony przedmiot należy zwrócić prawowitemu właścicielowi. Jeśli nie jest to możliwe należy zgłosić ten fakt policji albo przekazać do biura rzeczy znalezionych.

