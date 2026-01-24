Protestują przeciwko fatalnym warunkom w schronisku dla psów. Chcą odwołania wójta

Protest przed urzędem gminy w Sobolewie Źródło: TVN24

W sobotę przed urzędem gminy w Sobolewie odbywał się protest w związku z sytuacją panującą w schronisku dla psów "Happy Dog". Na miejscu zgromadzenia była reporterka TVN24 Katarzyna Rosiewicz. Jak relacjonowała, przed urzędem zgromadziło się sporo osób, dla których dobro zwierząt jest bardzo ważne. Pojawili się też aktywiści z organizacji pro-zwierzęcych.

- Są tu osoby, które przyjechały aż z Poznania, żeby zaprotestować przeciwko temu, w jakich warunkach muszą żyć zwierzęta w tym schronisku. Protestujący domagają się zamknięcia schroniska w Sobolewie, ale także słychać głosy domagające się odwołania wójta gminy Macieja Błachnio - mówiła Katarzyna Rosiewicz.

Protest rozpoczął się o godzinie 12. Po 14 zgromadzeni mają jechać przed schronisko i tam także będą powtarzać swoje postulaty.

Protest przed urzędem gminy w Sobolewie Protest przed urzędem gminy w Sobolewie Źródło: TVN24

Zarzuty dla właściciela schroniska

Marian Drewnik, właściciel schroniska "Happy Dog" w Sobolewie już osiem lat temu usłyszał formalne zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Jednak do tej pory nie zapadł prawomocny wyrok. Mężczyźnie zarzuca się trzymanie psów w za ciasnych kojcach, stosowanie przemocy wobec zwierząt, a także niedostarczanie im odpowiedniej ilości pokarmu.

Rozprawa ma się odbyć 18 lutego. - Z tego co mówią aktywiści i osoby, dla których dobro zwierząt jest ważne, liczą na to, że ta sprawa zostanie zamknięta. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat - wskazała reporterka TVN24.

Będzie kontrola NIK

Ostatnio schronisko z kamerą odwiedziła Ewa Wagner, dziennikarka TVN24. Mimo sygnałów o nieprawidłowościach placówka wciąż współpracuje z 30 gminami, między innymi z Sobolewem, który do tego dzierżawi grunt właścicielowi "Happy Dog" za symboliczne 500 złotych.

W schronisku jest teraz niemal 200 zwierząt, pracowników jest sześcioro. Dlaczego właściciel schroniska nie korzysta z pomocy wolontariuszy? Marian Drewnik odpowiada, że "stracił do nich zaufanie".

W przyszłym tygodniu kontrolę w schronisku zapowiedziała Najwyższa Izba Kontroli.

