Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Protestują przeciwko fatalnym warunkom w schronisku dla psów. Chcą odwołania wójta

Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Źródło: TVN24
W Sobolewie w województwie mazowieckim przed tamtejszym urzędem gminy zebrała się grupa osób protestująca przeciwko warunkom, jakie panują w schronisku dla psów "Happy Dog". Jego właściciel ma postawiony zarzut znęcania się nad zwierzętami.

W sobotę przed urzędem gminy w Sobolewie odbywał się protest w związku z sytuacją panującą w schronisku dla psów "Happy Dog". Na miejscu zgromadzenia była reporterka TVN24 Katarzyna Rosiewicz. Jak relacjonowała, przed urzędem zgromadziło się sporo osób, dla których dobro zwierząt jest bardzo ważne. Pojawili się też aktywiści z organizacji pro-zwierzęcych.

- Są tu osoby, które przyjechały aż z Poznania, żeby zaprotestować przeciwko temu, w jakich warunkach muszą żyć zwierzęta w tym schronisku. Protestujący domagają się zamknięcia schroniska w Sobolewie, ale także słychać głosy domagające się odwołania wójta gminy Macieja Błachnio - mówiła Katarzyna Rosiewicz.

Protest rozpoczął się o godzinie 12. Po 14 zgromadzeni mają jechać przed schronisko i tam także będą powtarzać swoje postulaty.

Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Źródło: TVN24
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Źródło: TVN24
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Źródło: TVN24
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Źródło: TVN24

Zarzuty dla właściciela schroniska

Marian Drewnik, właściciel schroniska "Happy Dog" w Sobolewie już osiem lat temu usłyszał formalne zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Jednak do tej pory nie zapadł prawomocny wyrok. Mężczyźnie zarzuca się trzymanie psów w za ciasnych kojcach, stosowanie przemocy wobec zwierząt, a także niedostarczanie im odpowiedniej ilości pokarmu.

Rozprawa ma się odbyć 18 lutego. - Z tego co mówią aktywiści i osoby, dla których dobro zwierząt jest ważne, liczą na to, że ta sprawa zostanie zamknięta. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat - wskazała reporterka TVN24.

Będzie kontrola NIK

Ostatnio schronisko z kamerą odwiedziła Ewa Wagner, dziennikarka TVN24. Mimo sygnałów o nieprawidłowościach placówka wciąż współpracuje z 30 gminami, między innymi z Sobolewem, który do tego dzierżawi grunt właścicielowi "Happy Dog" za symboliczne 500 złotych.

W schronisku jest teraz niemal 200 zwierząt, pracowników jest sześcioro. Dlaczego właściciel schroniska nie korzysta z pomocy wolontariuszy? Marian Drewnik odpowiada, że "stracił do nich zaufanie".

W przyszłym tygodniu kontrolę w schronisku zapowiedziała Najwyższa Izba Kontroli.

Klatka kluczowa-182205
Co się dzieje w schronisku w Sobolewie?
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Ochrona zwierząt
Czytaj także:
Tor wyścigów konnych na Służewcu
Koń wyścigowy doznał kontuzji, dżokejka nie przerwała biegu. Zwierzę uśpiono
Mokotów
Siedmioletni Filip gościł w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
W porę wezwał pomoc, uratował siebie i mamę. Ratownicy pokazali Filipowi swoją pracę
Okolice
Bieg "Policz się z cukrzycą"
Wystartował bieg "Policz się z cukrzycą"
Praga Południe
Tragiczny pożar wybuchł w bloku na Grochowie
W pożarze zginęła 22-letnia kobieta
Praga Południe
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto. Wpadł przez monitoring
Okolice
Sobolew
Psy zaniedbane i chore, właściciel schroniska z zarzutami. Co się dzieje w Sobolewie
Okolice
Collegium Humanum
Windykacja błyskawiczna, dziekanaty "martwe". Problemy studentów byłego Collegium Humanum
Katarzyna Kędra
Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Gdzie trafią demontowane fotoradary
Praga Południe
Skutki wypadku na Wirażowej
Jechał bez prawa jazdy, wypadł z jezdni, uderzył w trzy samochody
Włochy
Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP
Przejazd zabytkowym tramwajem i nadanie imienia myszojeleniowi
Praga Południe
Wybuch butli z gazem i pożar domu pod Wyszkowem
Siła eksplozji wyrzuciła mężczyznę z budynku
Okolice
Potrącenie trzylatka pod Wyszkowem
Troje dzieci wybiegło na jezdnię. Jedno nie zdążyło przebiec przed autem
Okolice
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Nieoficjalnie: to syn ofiary
Okolice
Kierowca uderzył w sygnalizator
Terenowym autem dachował na szerokiej drodze
Mokotów
30-latek jest podejrzany o zdemolowanie lokalu gastronomicznego
Pałką teleskopową zdemolował lokal
Okolice
Zderzenie na terenie centrum handlowego
Kraksa na parkingu podziemnym
Okolice
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Na podejrzanego o gwałt policjanta już wcześniej wpływały skargi. Będzie kolejne śledztwo
Okolice
Zima w Warszawie
Ile Warszawa wydała na odśnieżanie
Śródmieście
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Diabelski młyn, studio telewizyjne i dzień pełen muzyki
Praga Południe
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Pawilon i magazyn wypełnione podrabianymi torebkami
Okolice
Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
"Ciepło dla Ukrainy". Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
Ochota
Śmiertelny wypadek koło Płocka
Czołowe zderzenie pod Płockiem. 33-latek nie żyje
Okolice
Policja zatrzymała 35-latka
Nie wiedział, że go obserwują. Zaparkował obok radiowozu
Okolice
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Marysia zmarła w szpitalu. "Jednoznaczna" opinia biegłych i decyzja prokuratury
Artur Węgrzynowicz
Kampinoski park Narodowy apeluje o niedokarmianie zwierząt
Leśnicy o "najlepszej pomocy, jaką możemy zaoferować dzikim zwierzętom"
Okolice
Mieszkańcy przygotowani są już na brak prądu
"To jest ruletka. Nie wiemy, kiedy nie będziemy mieli prądu"
Okolice
Fragment czaszki żubra stepowego
Kopali staw, znaleźli fragment czaszki prehistorycznego zwierzęcia
Okolice
Sąd skazał Klaudię G., oskarżoną o zagłodzenie swojej trzyletniej córki Emilki na dziewięć lat więzienia
Trzyletnia Emilka "stała się balastem", umierała w cierpieniu. Matka skazana
Okolice
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Przyszła do ich mieszkania, mówiła "ciociu", "wujku". Zniknęła z pieniędzmi
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
Chciał się zameldować, zostanie deportowany
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki