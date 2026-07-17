Okolice Alkohol, narkotyki, brak prawa jazdy i 167 kilometrów na godzinę Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policjanci przerwali niebezpieczną jazdę 20-latka Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Około godziny 7 policjanci drogówki z Garwolina, którzy patrolowali trasę S17, namierzyli Hondę, pędzącą 167 kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość w tym miejscu tu 120 km/h.

"Podczas próby zatrzymania pojazdu funkcjonariusze zauważyli, że kierowca wyrzuca przez okno najpierw niewielkie zawiniątko, a później większy przedmiot" - przekazała komisarz Małgorzata Pychner, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Okazało się, że kierujący próbował pozbyć się woreczka z narkotykami oraz elektronicznej wagi, która mogła służyć do porcjowania narkotyków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kierowca potrącił 17-latka. Odjechał w kajdankach

Mefedron i marihuana w aucie

To był jednak dopiero początek problemów 20-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego. W jego samochodzie policjanci znaleźli mefedron i marihuanę.

"Badanie trzeźwości kierowcy wykazało 0,6 promila alkoholu w organizmie, a narkotest dał wynik pozytywny na amfetaminę i kokainę. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań" - zaznaczyła policjantka.

Stracił prawo jazdy przez alkohol

Kierujący nie jechał sam, podróżowały z nim trzy inne młode osoby. Pojazd trafił na policyjny parking. Szybko wyszło na jaw, że prawo jazdy kierującemu już wcześniej odebrała policja - również za kierowanie pod wpływem alkoholu.

20‑latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadania substancji psychotropowych i środków odurzających. Teraz grozi mu kara do trzech lat więzienia.