Aktywiści: w warszawskim obwarzanku jest sześciokrotnie więcej kopciuchów niż w stolicy

Aktywiści z Warszawy Bez Smogu sprawdzili, ile jest kopciuchów na Mazowszu. - W warszawskim obwarzanku dymią 26 204 kopciuchy, stolica dokłada kolejne 4428, natomiast na Mazowszu to aż 280 000 sztuk - alarmują. I przypominają, że zgodnie z mazowiecką uchwałą antysmogową wszystkie takie piece powinny być jak najszybciej wymienione.

Aktywiści dane o kotłach otrzymali z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i dotyczą one stanu na grudzień 2022. - Wiemy, że wypełnienie bazy CEEB to około 70 procent, możemy więc przypuszczać, że w rzeczywistości kotłów jest jeszcze więcej. Dane dla Warszawy są dużo dokładniejsze, ponieważ Urząd Miasta przeprowadził bardzo skrupulatną inwentaryzację - zauważa Piotr Siergiej z Warszawy Bez Smogu. I dodaje: - Często jesteśmy pytani, skąd bierze się smog w Warszawie. Z danych zebranych przez CEEB wynika, że w obwarzanku jest sześciokrotnie więcej kopciuchów niż w stolicy, chociaż Warszawa ze swoimi 4428 kotłami również nie ma powodów do dumy.