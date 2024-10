Przypomnijmy, 12 sierpnia policja informowała, że w Nadarzynie zmarł mężczyzna, miał ranę postrzałową. Do strzelaniny doszło w jednym z barów na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Dwaj mężczyźni, którzy byli z postrzelonym, zabrali go do samochodu i planowali przetransportować do szpitala w Nadarzynie. W trakcie jazdy jego stan się pogorszył, w związku z czym wezwali pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji ranny zmarł.