Okolice Wypadek na drodze krajowej. Nie żyje jedna osoba

Do wypadku doszło w Ołtarzewie Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: OSP Ożarów Mazowiecki

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Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w miejscowości Ołtarzew w powiecie warszawskim zachodnim.

- W wyniku potrącenia przez samochód osobowy śmierć poniosła jedna osoba - poinformował młodszy kapitan Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim. Pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej stwierdzono zgon.

Akcja służb w Ołtarzewie Źródło zdjęcia: OSP Ożarów Mazowiecki

Droga krajowa numer 92 zablokowana

Na miejscu wypadku pracują trzy zastępy straży pożarnej, dwa Ochotniczej Straży Pożarnej z Ożarowa Mazowieckiego oraz jeden jednostki ratowniczo-gaśniczej z Błonia. Obecni są również policjanci.

Jak przekazał strażak, na czas prowadzenia działań ratowniczych droga krajowa numer 92 jest zablokowana.

Akcja służb w Ołtarzewie Źródło zdjęcia: OSP Ożarów Mazowiecki