Okolice Dwaj mężczyźni zmarli w aucie pośrodku lasu Klaudia Kamieniarz |

W lesie pod Węgrowem znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: TVN24

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O odnalezieniu ciał dwóch mężczyzn informowaliśmy w środę na tvnwarszawa.pl. Jak przekazała policja, około godziny 12.30 matka jednego z nich zgłosiła telefonicznie dyżurnemu węgrowskiej komendy, że od trzech dni nie ma kontaktu z 28-letnim synem. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania, zaangażowali się w nie także bliscy 28-latka.

Po dwóch godzinach bliscy zaginionego mężczyzny natknęli się na auto, pozostawione w lesie na terenie miejscowości Słuchocin w gminie Grębków. Rzeczniczka węgrowskiej policji starszy aspirant Monika Księżopolska poinformowała, że znajdowały się w nim ciała 28-latka i 35-latka.

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Śledztwo po śmierci dwóch mężczyzn

Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowała grupa dochodzeniowo śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzn prowadzi Prokuratura Rejonowa w Węgrowie. Zlecono już sekcję zwłok obu zmarłych.

- Ze wstępnych oględzin nie wynika, aby udział w tym zdarzeniu miały osoby trzecie. Nie stwierdzono żadnych obrażeń u zmarłych - przekazał Bartosz Świderski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Dodał, że ustaleniem przyczyny śmierci mężczyzn zajmie się biegły z zakresu medycyny sądowej. Prawdopodobnie przeprowadzone zostaną także badania toksykologiczne. Jak przekazał prokurator, podczas oględzin auta zabezpieczono alkohol i inne substancje.