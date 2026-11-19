Okolice Pijany wjechał w ogrodzenie. Bardzo szybko został skazany Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno

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Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Słomczynie na ulicy Jabłoniowej. Funkcjonariusze drogówki ustalili, że 24-latek siedzący za kierownicą Nissana stracił panowanie nad swoim autem, zjechał z drogi i uderzył w słup, a następnie ogrodzenie posesji.

"Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna jest nietrzeźwy i w wydychanym powietrzu ma ponad 2,5 promila alkoholu" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Mężczyzna został zatrzymany, a auto którym jechał trafiło na policyjny parking.

Pijany kierowca uderzył w słup i ogrodzenie Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

Szybko usłyszał wyrok

Policjanci z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego, wdrożyli postępowanie przyspieszone, dzięki czemu wyrok zapadł w ciągu kilkunastu godzin od zatrzymania.

"Wobec nieodpowiedzialnego kierowcy sąd orzekł karę między innymi czterech miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także grzywnę" - wymieniła Gąsowska.