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Okolice

Wybił szybę, uciekał i groził. Nietrzeźwy instruktor sztuk walki zatrzymany po pościgu

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Zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy w Skrzeszewie
Zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy w Skrzeszewie
Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
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Podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijany instruktor sztuk walki wybił szybę w aucie świadka. Był też agresywny podczas interwencji policjanta drogówki z Legionowa. Przed sądem odpowie między innymi za jego znieważenie i kierowanie gróźb.

Niebezpieczne zachowanie kierowcy Hyundaia zwróciło uwagę jadącego za nim mężczyzny. Była środa, 5 sierpnia po godzinie 9.30. Świadek brawurowej jazdy podejrzewał, że kierujący może być pod wpływem alkoholu, bo wykonywał gwałtowne manewry. Powiadomił o tym policję i podjął próbę zatrzymania auta.

"Wtedy kierujący Hyundaiem stał się agresywny - wybił szybę w pojeździe zgłaszającego, a następnie gwałtownie odjechał" - relacjonuje komisarz Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Informacja o tym incydencie trafiła do dyżurnego legionowskiej komendy. Przekazał on wszystkim patrolom w rejonie rysopis auta oraz kierunek jego ucieczki.

"Stał się bardzo agresywny"

Wkrótce Hyundaia namierzył policjant drogówki, który pełnił służbę w pojedynkę. W Skrzeszewie na ulicy Nowodworskiej podjął interwencję, zablokował drogę kierującemu i zatrzymał go. Z relacji policji wynika, że mężczyzna próbował uciekać.

"Od 32-letniego mieszkańca Warszawy wyraźnie wyczuwalna była silna woń alkoholu. Mężczyzna nie zamierzał wykonywać poleceń. Podczas zatrzymania stał się bardzo agresywny - groził policjantowi oraz wyzywał go przy użyciu słów wulgarnych. Jak ustalili śledczy, 32-latek jest instruktorem sztuk walki" - informuje kom. Halicka.

Usłyszał kilka zarzutów

Mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie za kierowanie autem pod wpływem alkoholu, uszkodzenie mienia, znieważenie funkcjonariusza oraz kierowanie gróźb karalnych.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Legionowie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaAlkoholPrzestępczość w Warszawie
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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