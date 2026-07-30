"Uwaga!" TVN Drogowy recydywista jeździł i powodował wypadki. "Co ja komuś złego zrobiłem?"

Drogowy recydywista potrącił 17-latka Źródło wideo: "Uwaga!" TVN Źródło zdj. gł.: Piotr Mostowiec

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Do potrącenia 17-letniego Bartka doszło w Skrzeszewie koło Legionowa. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał 0,15 promila alkoholu w organizmie. Bartek w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Ma pękniętą czaszkę, krwiaka mózgu i liczne obrażenia ciała.

Sprawcą wypadku jest 55-letni Leszek G., kilkukrotnie karany za jazdę po alkoholu. W ostatnim czasie spowodował trzy poważne zdarzenia drogowe. Rok temu w Wieliszewie rozbił sportowy samochód. Usłyszał za to cztery zarzuty, z czego aż trzy dotyczyły narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia.

ZOBACZ CAŁY MATERIAŁ "UWAGI!" TVN: Drogowy recydywista omal nie zabił 17-letniego Bartka. "Co ja komuś złego zrobiłem na drodze?"

13 lipca tego roku rozpędzonym samochodem rozbił się w Legionowie tuż przed przejściem dla pieszych, gdzie znajduje się szkoła i przedszkole. Zaledwie cztery dni później, 17 lipca, rozpędzonym autem wjechał w 17-letniego Bartka.

Mieszkańcy się boją i czują się bezradni. Mężczyzna od czterech lat ma cofnięte uprawnienia do kierowania wszelkimi pojazdami. Mieszkańcy twierdzą, że wielokrotnie informowali policję, iż mimo zakazu nadal prowadzi samochód. Ich zdaniem funkcjonariusze nie reagowali na te zgłoszenia.

Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

Nie czuje się winny

Reporterka "Uwagi!" TVN spotkała się z mężczyzną, aby zapytać, dlaczego prowadzi, mimo że w 2022 roku starosta cofnął mu uprawnienia.

- Nie mam zakazu. Nie dostałem nic pisemnie, tak że nic nie wiedziałem. Skąd miałem wiedzieć? - powiedział mężczyzna.

Mężczyzna, mimo odebranych uprawnień wciąż wyjeżdżał na ulice i powodował kolejne wypadki Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Reporterka spytała też o wypadek, w którym ucierpiał 17-letni Bartek.

- Nie pamiętam z tego wypadku nic - stwierdził Leszek G.

- Co ja komuś złego zrobiłem na drodze? Wątpię w to, że prawie go zabiłem, skoro ja prawą stroną samochodu uderzyłem, a on po lewej stronie siedział. Na chodnik wjechałem? Byłem po alkoholu? Ja nic nie pamiętam - mówił G. reporterce "Uwagi!".

Wciąż przebywa na wolności. Jak to możliwe?

Leszek G., mimo że usłyszał zarzuty za potrącenie Bartka, nadal przebywał na wolności, ponieważ Sąd Rejonowy w Legionowie nie zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie. Nie zgodził się, mimo że prowadził on samochód bez uprawnień, po spożyciu alkoholu, a jego ofiara w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Mimo wielu próśb o spotkanie rzeczniczka sądu odmówiła wystąpienia przed kamerą. W przesłanym do redakcji oświadczeniu poinformowała, że wniosek o tymczasowe aresztowanie nie został uwzględniony, ponieważ "mimo że uprzednio nie respektował on decyzji o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów, to po spowodowaniu wypadku zrozumiał naganność swojego postępowania i twierdził, że nie dopuści się ponownie przestępstwa".

O tymczasowe aresztowanie Leszka G. prokuratura wystąpiła dopiero, jak wjechał samochodem w Bartka. Gdyby został zatrzymany wcześniej, chłopak nie zostałby poszkodowany. Dlaczego wcześniej nie wnioskowano o tymczasowe aresztowanie?

- Na miejscu decyzję w takim wypadku podejmuje policja. Jeżeli policja nie zakwalifikuje tego jako sprawy karnej, to te informacje nie są przekazywane, więc na tamtym etapie widocznie ta sprawa nie była przekazana. Dopiero później, przy tej kolejnej sprawie, już mieliśmy do czynienia z przestępstwem i teraz prokurator po analizie połączył to postępowanie - tłumaczy prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

- Według dokumentacji sporządzonej na miejscu zdarzenia nie było przesłanek ku temu, żeby mężczyzna został zatrzymany - mówi podkom. Agata Halicka, oficerka prasowa policji w Legionowie. I dodaje: - Informację o tym, że ten mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania, dostaliśmy dopiero kilka dni po zdarzeniu.

Potrącenie nastolatka niedaleko Legionowa Potrącenie nastolatka koło Legionowa Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec Potrącenie nastolatka koło Legionowa Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec Potrącenie nastolatka koło Legionowa Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec Potrącenie nastolatka koło Legionowa Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec Potrącenie nastolatka koło Legionowa Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec Potrącenie nastolatka koło Legionowa Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec Potrącenie nastolatka koło Legionowa Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec Potrącenie nastolatka koło Legionowa Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec

Jak to możliwe, że policja nie wiedziała, że mężczyzna ma odebrane prawo jazdy?

- To zdarzenie było zakwalifikowane jako kolizja i nie było ku temu przesłanek – mówi podkom. Halicka.

Znowu wyjechał, tym razem trafił do aresztu

Mężczyzna przebywa już jednak w areszcie. Trafił tam na trzy miesiące dopiero po tym, jak mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce. Zatrzymali go, gdy ponownie wyjechał na drogę. Sąd tym razem uwzględnił wniosek prokuratury.

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