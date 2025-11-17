Próba włamania do domu znanego muzyka. Sprawców nagrały kamery

Kradzież i włamanie pod Warszawą Źródło: Skolim / Facebook Kradzież i włamanie pod Warszawą Źródło: Skolim / Facebook Kradzież i włamanie pod Warszawą Źródło: Skolim / Facebook

O próbie włamania do domu w niedzielę poinformował Skolim, muzyk disco polo. "Jeden z bandytów wywalił się na tarasie godzina 19:00 gmina Siennica. Odjechali starym audi" - napisał na Facebooku artysta.

Do zdarzenia doszło, gdy muzyka nie było w domu.

Włamanie do domu Skolima

O sprawę zapytaliśmy policji. - Potwierdzam, że doszło do kradzieży z włamaniem do jednego z domów. Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy około godziny 19 – wskazała nam starszy sierżant Paula Antolak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji z Mińska Mazowieckiego. – Na ten moment trwają czynności procesowe zmierzające do zatrzymania sprawców - dodała.

Na miejsce skierowane zostały dwa patrole policji.

Policjantka potwierdziła nam, że kradzieży i włamania miały dokonać trzy osoby. - Na miejsce wysłana została grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Zabezpieczany jest monitoring, przesłuchiwani są świadkowie – podała starszy sierżant Antolak.

Skolim zaapelował do swoich fanów o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców. "Bracia i siostry znajdźmy tych którzy bandycko wyciągają ręce po nasze dobro" - napisał.