Okolice Zjechał na przeciwny pas ruchu, zderzył się z autem osobowym i dwiema ciężarówkami Klaudia Kamieniarz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Radomiu

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Informacja o wypadku dotarła do służb po godzinie 7 w poniedziałek. Na ulicy Słowackiego w Skaryszewie, czyli drodze krajowej numer 9, doszło do zderzenia z udziałem dwóch aut osobowych i dwóch ciężarówek. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Toyotą 40-letni mężczyzna, jadąc od Radomia w stronę Iłży, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu.

- Następnie zahaczył o pojazd ciężarowy, osobówkę i jeszcze jedną ciężarówkę, które jechały w kierunku Radomia - powiedziała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Wypadek na DK9 w Skaryszewie Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Radomiu

W wyniku zderzenia ranni zostali kierowca Toyoty i pasażer z drugiego samochodu osobowego. Obaj poszkodowani zostali przetransportowani przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe i funkcjonariusze drogówki, którzy zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności zdarzenia.

Zablokowana droga krajowa

- Z uwagi na to, że jest tam kilka samochodów, są duże pojazdy, trasa jest zablokowana w obu kierunkach i ruch kierowany jest objazdami przez lokalne drogi - wyjaśniła Jaśkiewicz.

W związku z utrudnieniami policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

Droga krajowa numer 9 jest jedną z kluczowych tras w regionie. Łączy Radom z Iłżą, Ostrowcem Świętokrzyskim i Rzeszowem. Skaryszew to miejscowość położona kilkanaście kilometrów na południowy wschód od Radomia, w której ze względu na duży ruch tranzytowy często dochodzi do spowolnień i utrudnień komunikacyjnych.

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