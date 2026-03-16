Próbowali zmusić kobietę, by oddała im pieniądze, które dostała na założenie firmy

Policjanci z Sierpca (Mazowieckie) zatrzymali trzech mężczyzn, którzy siłą chcieli zmusić kobietę do oddania pieniędzy, które dostała z urzędu w ramach dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej. Usłyszeli już zarzuty.

W lutym do sierpeckiej komendy zgłosiła się 32-letnia kobieta. Powiadomiła policję, że dwóch mężczyzn, używając siły i przemocy, pozbawiło ją wolności, wciągając do auta. Próbowali w ten sposób zmusić ją, by oddała im pieniądze.

- Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Sierpca. Dwóch mężczyzn miało użyć wobec kobiety przemocy oraz kierować pod jej adresem groźby. Policjanci ustalili, że celem działania sprawców było wymuszenie zwrotu pieniędzy pochodzących z dofinansowania przyznanego przez Powiatowy Urząd Pracy na otwarcie działalności gospodarczej. Część tych środków miała trafić w ręce sprawców, a reszta do partnera kobiety - doprecyzowała rzeczniczka tamtejszej komendy starszy aspirant Katarzyna Krukowska.

Policjantka zaznaczyła, że jeszcze tego samego dnia zatrzymano jednego z podejrzanych, 38-letniego mieszkańca Sierpca. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy na trzy miesiące.

- Drugi z podejrzanych został zatrzymany na terenie Płocka, gdzie ukrywał się przed organami ścigania. Został tam zatrzymany w ubiegłym tygodniu przez policjantów. U 30-latka funkcjonariusze znaleźli 80 gramów mefedronu oraz amfetaminy. Zatrzymany usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności 32-leniej kobiety oraz posiadania narkotyków. Na wniosek prokuratury sąd również zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące - podkreśliła rzeczniczka.

Wkróce zatrzymano również trzeciego mężczyznę, 36-letniego mieszkańca powiatu sierpeckiego, który - jak ustalili policjanci - "poprzez groźbę wpływał na zeznania świadka". - Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. Za popełnione przestępstwo podejrzanym grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności - podsumowała rzeczniczka sierpieckiej policji.

