Próbowali zmusić kobietę, by oddała im pieniądze, które dostała na założenie firmy

Powiat sierpecki na Mazowszu Źródło: Google Earth

W lutym do sierpeckiej komendy zgłosiła się 32-letnia kobieta. Powiadomiła policję, że dwóch mężczyzn, używając siły i przemocy, pozbawiło ją wolności, wciągając do auta. Próbowali w ten sposób zmusić ją, by oddała im pieniądze.

- Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Sierpca. Dwóch mężczyzn miało użyć wobec kobiety przemocy oraz kierować pod jej adresem groźby. Policjanci ustalili, że celem działania sprawców było wymuszenie zwrotu pieniędzy pochodzących z dofinansowania przyznanego przez Powiatowy Urząd Pracy na otwarcie działalności gospodarczej. Część tych środków miała trafić w ręce sprawców, a reszta do partnera kobiety - doprecyzowała rzeczniczka tamtejszej komendy starszy aspirant Katarzyna Krukowska.

Trzech zatrzymanych

Policjantka zaznaczyła, że jeszcze tego samego dnia zatrzymano jednego z podejrzanych, 38-letniego mieszkańca Sierpca. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy na trzy miesiące.

- Drugi z podejrzanych został zatrzymany na terenie Płocka, gdzie ukrywał się przed organami ścigania. Został tam zatrzymany w ubiegłym tygodniu przez policjantów. U 30-latka funkcjonariusze znaleźli 80 gramów mefedronu oraz amfetaminy. Zatrzymany usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności 32-leniej kobiety oraz posiadania narkotyków. Na wniosek prokuratury sąd również zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące - podkreśliła rzeczniczka.

Policja z jednym z trzech zatrzymanych mężczyzn Źródło: KPP w Sierpcu

Wkróce zatrzymano również trzeciego mężczyznę, 36-letniego mieszkańca powiatu sierpeckiego, który - jak ustalili policjanci - "poprzez groźbę wpływał na zeznania świadka". - Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. Za popełnione przestępstwo podejrzanym grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności - podsumowała rzeczniczka sierpieckiej policji.

Opracowała Katarzyna Kędra