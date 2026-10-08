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Sierpc

Planował "zrobić coś złego w szkole". Zarzut i areszt dla 17-latka

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Zatrzymanie 17-latka w Sierpcu
Szef MSWiA o zatrzymaniu 17-latka w Sierpcu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka
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17-latek z Sierpca, który zamierzał przeprowadzić atak w szkole, usłyszał zarzut dotyczący gróźb karalnych. Decyzją sądu został aresztowany na dwa miesiące.

Jak powiedziała w czwartek wieczorem rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska, 17-latkowi przedstawiono zarzut kierowania gróźb karalnych.

- Młody mężczyzna został przesłuchany na policji i usłyszał zarzut z artykułu 190 Kodeksu karnego dotyczący gróźb karalnych. 17-latek pozostaje nadal zatrzymany - powiedział nam prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku. - W sprawie przesłuchano już kilkunastu świadków, przeprowadzono także oględziny telefonu zatrzymanego, a podczas przeszukania odnaleziono przedmioty, które mogłyby posłużyć do popełnienia zapowiadanego przestępstwa - dodał.

Rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej Bartosz Maliszewski poinformował, że sierpecka prokuratura rejonowa skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Decyzją sądu nastolatek został aresztowany na dwa miesiące.

Zatrzymany 17-latek to uczeń trzeciej klasy szkoły średniej - przekazał burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński. 

Udaremniony atak

- W miejscowości Sierpc zatrzymano wczoraj 17-latka, który mówił na terenie szkoły, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje zrobić komuś krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. U 17-latka znaleziono dwa noże spakowane, żeby przeprowadzić atak - ujawnił w czwartek minister Marcin Kierwiński.

- Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono to, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak zorganizować krwawe wydarzenie - dodał minister. - Udało się zapobiec potencjalnemu niebezpieczeństwu - podsumował Kierwiński.

Zatrzymanie 17-latka w Sierpcu
Zatrzymanie 17-latka w Sierpcu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka

Dwa noże w saszetce

O sprawie informowała też Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu. Jak opisała jej rzeczniczka, podinsp. Katarzyna Kucharska, do komendy zgłosił się nauczyciel z niepokojącymi informacjami otrzymanymi od uczniów. "Z jego relacji wynikało, że uczeń tej szkoły wśród rówieśników przekazywał, że planuje w środę 7 października 'zrobić coś złego w szkole'" - podała w komunikacie policjantka.

Po kilku godzinach policjanci weszli do mieszkania nastolatka i zatrzymali go. "Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku" - opisała podinsp. Katarzyna Kucharska.

Atak w szkole w Ostrołęce

Do ataku w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce doszło w środę po godzinie 11. Jak ustaliła policja, 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do placówki i zaatakował zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Poszkodowanych zostało dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne, które były w parku w pobliżu szkoły. Trafili do szpitali w Ostrołęce i Łomży. Do środowego wieczoru siedem osób opuściło szpitale.

Po obławie, trwającej niecałe pół godziny, 19-latek został zatrzymany w okolicach plaży miejskiej (kilkaset metrów od szkoły). W chwili zatrzymania mężczyzna miał przy sobie maczetę, której użył do samookaleczania. Trafił do szpitala. Placówkę opuścił tego samego dnia i został umieszczony w policyjnej izbie zatrzymań w Ostrołęce.

Zatrzymany jest obywatelem Polski.

Zatrzymanie 19-latka po ataku w szkole
Zatrzymanie 19-latka po ataku w szkole
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze

W rejonie szkoły służby zabezpieczyły plecak 19-latka . Zajęli się nim policyjni pirotechnicy. Został wywieziony w bezpieczne miejsce i sprawdzony. Był w nim ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Kwalifikacja czynu może zostać rozszerzona.  

Źródło: tvnwarszawa.pl, TVN24
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Tagi:
PrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
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