Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Twierdził, że alkohol pił po kolizji. Nie wiedział o jednym

Mężczyzna wszedł do sklepu
Wizyta mężczyzny w sklepie na nagraniu
Źródło: KPP w Sierpcu
Po kolizji jeden z kierowców przekonywał, że alkohol kupił i wypił już po zdarzeniu. Nie wiedział jednak, że jego wizytę w sklepie nagrała kamera monitoringu. 78-latek stanie przed sądem.

We wtorek dyżurny z Sierpca otrzymał zgłoszenie o kolizji na jednej z ulic miasta. Na miejsce skierował patrol ruchu drogowego.

Policjanci ustalili, że 78-letni kierujący Renaultem, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Nissana.

"Tłumaczył, że alkohol wypił po kolizji"

Zbadali stan trzeźwości obu kierujących.

Jak podała st. asp. Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, wynik badania 78-letniego kierowcy Renaulta wskazał prawie promil alkoholu.

"Mężczyzna próbował tłumaczyć, że alkohol kupił w pobliskim sklepie i wypił już po kolizji, zanim jeszcze na miejsce dotarł patrol policji" - dodała Krukowska.

Tłumaczenie mężczyzny nie przekonało policjantów. Udali się do sklepu, by zabezpieczyć nagranie z monitoringu. Po jego analizie okazało się, że 78-latek faktycznie wszedł do sklepu, ale nic nie kupił.

Na nagraniu opublikowanym przez funkcjonariuszy widać, jak mężczyzna wchodzi do sklepu, bierze wózek, obraca się z nim i odstawia. Opuścił lokal bez żadnych zakupów.

"Nagranie jednoznacznie obaliło jego wyjaśnienia" - zaznaczyła policjantka.

Usłyszał zarzut

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. 78-latek usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz wysoka grzywna.

OGLĄDAJ: Czarzasty zmienia zdanie w sprawie prezydenckiego projektu. Trwa konferencja
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty

Czarzasty zmienia zdanie w sprawie prezydenckiego projektu. Trwa konferencja

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Sierpcu

Udostępnij:
Tagi:
AlkoholsamochódPolicja
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki