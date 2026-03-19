Twierdził, że alkohol pił po kolizji. Nie wiedział o jednym

Wizyta mężczyzny w sklepie na nagraniu Źródło: KPP w Sierpcu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek dyżurny z Sierpca otrzymał zgłoszenie o kolizji na jednej z ulic miasta. Na miejsce skierował patrol ruchu drogowego.

Policjanci ustalili, że 78-letni kierujący Renaultem, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Nissana.

"Tłumaczył, że alkohol wypił po kolizji"

Zbadali stan trzeźwości obu kierujących.

Jak podała st. asp. Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, wynik badania 78-letniego kierowcy Renaulta wskazał prawie promil alkoholu.

"Mężczyzna próbował tłumaczyć, że alkohol kupił w pobliskim sklepie i wypił już po kolizji, zanim jeszcze na miejsce dotarł patrol policji" - dodała Krukowska.

Tłumaczenie mężczyzny nie przekonało policjantów. Udali się do sklepu, by zabezpieczyć nagranie z monitoringu. Po jego analizie okazało się, że 78-latek faktycznie wszedł do sklepu, ale nic nie kupił.

Na nagraniu opublikowanym przez funkcjonariuszy widać, jak mężczyzna wchodzi do sklepu, bierze wózek, obraca się z nim i odstawia. Opuścił lokal bez żadnych zakupów.

"Nagranie jednoznacznie obaliło jego wyjaśnienia" - zaznaczyła policjantka.

Usłyszał zarzut

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. 78-latek usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz wysoka grzywna.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska