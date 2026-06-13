Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Po miesiącu inwestycji zorientował się, że został oszukany

|
Oszustwa internetowe (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyli w szybki zysk, stracili oszczędności życia. Po metodzie "na wnuczka" przyszła metoda "na inwestycję"
Źródło wideo: Marcin Barszcz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Mieszkaniec powiatu sierpeckiego myślał, że inwestuje na giełdzie, a w rzeczywistości trafił na oszustów. Stracił wszystkie oszczędności, zaciągnął też kredyty.

Jeden z mieszkańców powiatu sierpeckiego przeglądając Internet natknął się na stronę z zachętami do inwestowania na giełdzie. Skuszony ofertą, kliknął w załączony link i wypełnił formularz, podając swoje dane. Jeszcze tego samego dnia zadzwonił do niego "ekspert giełdowy", który przedstawił mechanizm inwestowania na ich platformie.

Mężczyzna, przelał na podane konto "wpisowe" w tysiąca złotych. Po chwili otrzymał wiadomość, że teraz jego sprawami finansowymi będzie zajmował się doradca wskazany z imienia. "Mężczyzna podczas rozmowy z poszkodowanym opowiadał mu o giełdzie i działaniu ich platformy, wytłumaczył wszystkie sprawy techniczne i namawiał na zainstalowanie aplikacji" - opisała st. asp. Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

OGLĄDAJ: "Kocham cię tak bardzo, wyślij te cztery tysiące". Szpak: nie wierzę w to
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Wydał oszczędności, brał kredyty

Pierwsza inwestycja wykonana na platformie dała poszkodowanemu niewielki zysk w wysokości kilkuset złotych Zachęcony łatwym zarobkiem, przy pomocy konsultantów, inwestował coraz większe kwoty, wpłacając pieniądze do bitomatów. W międzyczasie sprawdzał na platformie stan swojego portfela inwestycyjnego, gdzie widoczne były różne kwoty.

"Niektóre transakcje przynosiły zyski, a inne straty, które inwestor musiał pokrywać kolejnymi wpłatami. Ponieważ oszczędności mężczyzny skończyły się, a kolejne wpłaty musiały być zrobione, aby inwestycje przynosiły zyski, zaciągał kredyty w bankach" - przekazała Krukowska.

Po miesiącu inwestowania i wpłacania kolejnej gotówki w bitomacie, mężczyzna zorientował się, że jednak nie zrobił "interesu życia". Zaczął więc szukać w sieci informacji o cyberoszustwach i z przerażeniem stwierdził, że padł ich ofiarą.

"Stracił prawie 77 tysięcy złotych" - dodała Krukowska.

Wykorzystują brak doświadczenia

Policjanci ostrzegli przed oszustami i zaapelowali o czujność i ostrożność. "Oszuści wykorzystują brak doświadczenia w inwestowaniu, oferując fałszywe możliwości wzbogacenia się. Jeśli trafią na podatny grunt, potrafią skraść wszystkie środki zgromadzone na koncie bankowym. Często zaczyna się od dużych oczekiwań i nadziei na szybki zysk ze strony ofiary oszusta. Roztaczająca się aura wspaniałej okazji zakłóca logiczne myślenie, a wtedy o naiwne działanie nie trudno. Uważajmy na to, co robimy z naszymi pieniędzmi" - podkreślili.

Policja przestrzega przed oszustami
Policja przestrzega przed oszustami
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
TVN24
25 min
CnB_Zakrzewski_3
PremieraAkt oskarżenia po 12 latach. Prokuratura Ziobry chroniła Andruszkiewicza?
Artur Zakrzewski
54 min
Czarny łabędź. Amira
"Jest w szpitalu i nie chce umrzeć, ale umrze". Wstrząsające nagranie
Udostępnij:
Tagi:
oszustwooszustwaOszustwa internetowePolicjaPrzestępczość w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
25. Parada Równości
"Lata temu był strach, dziś jest piękna atmosfera"
Zabrał opakowania papieru toaletowego
Sprzed sklepu zabrał 1800 rolek papieru toaletowego
Okolice
Średnie wynagrodzenie wyraźnie wzrosło
Sprzedał bilet, którego nie miał. Pieniądze wydał w grach online
Okolice
Ciężarówka uderzyła w bariery na S17
"Zasnął za kierownicą", uderzył w bariery na S17
Okolice
Zdarzenie w Warszawie
Zaparkowany samochód, w środku... koń i gołębie. Właściciel zatrzymany
Wola
52-latka w areszcie spędzi 181 dni
Została skazana za ukrywanie majątku, w areszcie spędzi 181 dni
Bielany
W Oparach Absurdu ma zniknąć z obecnej lokalizacji
Kamienica się rozpada, wszystkich wysiedlają. "Nie chcemy odchodzić"
Katarzyna Kędra
Parady Równości 2025 w Warszawie
Po co są parady równości? "Upominamy się o nasze prawa"
Tomasz-Marcin Wrona
Kierowca tłumaczył, że pociągu nie zauważył
Tłumaczył, że nie zauważył pociągu
Okolice
W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami
Tajemnica porzuconego auta
Targówek
Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Główna arteria Żoliborza do przebudowy
Żoliborz
Pożar busa na POW
Pożar busa na S2, zamknięty tunel i 10 kilometrów korka
Ursynów
Rekordowa wygrana padła w kolekturze przy Gagarina na Mokotowie
Prawie 30 milionów złotych w Lotto. To warszawski rekord
Mokotów
Dym z pożaru składowiska widać z kilku kilometrów
Pożar składowiska odpadów w Sokołowie
Okolice
Zarzuty za naklejki na samochodzie
Zarzuty za naklejki na aucie za złe parkowanie
Okolice
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Nowy tunel, łącznik z metrem i nowoczesne perony. Kolejowa rewolucja
Praga Północ
Tragiczny wypadek w Zielonce
Dwie osoby zginęły, trzecia walczy o życie. Dlaczego dochodzi do takich tragedii?
Alicja Glinianowicz
Wieczór kawalerski i bójka w centrum
Wieczór kawalerski i bójka. Poszło o kobietę
Studenci UW będą się uczyć Szpitalu Południowym
Radny zarobił blisko 1,6 miliona. Ma 29 lat, jest lekarzem w trakcie specjalizacji
Tomasz Mikulicz
22 września jest Dzień bez Samochodu i bezpłatna komunikacja (zdjęcie ilustracyjne)
Weterani nie będą płacić za przejazdy komunikacją miejską
Komunikacja
Do ataków doszło przy ulicy Natolińskiej
Zaatakował mężczyznę na ulicy, w restauracji rzucał krzesłami i butelkami
Nie każdy rower w świetle prawa jest rowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Jechał rowerem, czy motorowerem. To ma ustalić biegły
Okolice
SPPN będzie większa
Strefa płatnego parkowania będzie większa
Ulice
Zalany tunel pod Alejami Jerozolimskimi
Przejście podziemne zalane. Drogowcy o przyczynie
Ochota
"Pamiątkowy banknot"
Dostała pieniądze z "ubezpieczenia". Później obejrzała banknoty
Okolice
Drzwi mieszkania (ilustracyjne)
Chciała wynająć mieszkanie, straciła blisko 200 tysięcy
Okolice
Kierowca ciągnika był pijany i ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Kierowca ciągnika Lamborghini był pijany i złamał zakaz. Idzie do więzienia
Okolice
Zderzenie z udziałem Porsche na A2
Zderzenie z Porsche na A2, są ranni
Okolice
Chłopiec sam wyszedł ze żłobka (zdj. ilustracyjne)
Żłobek "zgubił" dwulatka. Opiekunki nic nie zauważyły
Piastów
Testy na STP Mory
Testowali tory na bemowskim odcinku drugiej linii metra
Bemowo

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki