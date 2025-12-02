Auto zderzyło się z szambiarką. Jedna osoba ranna

Do zderzenia pojazdów doszło przed godziną 8 w rejonie miejscowości Siennica. Jak przekazał nam młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, uczestniczyły w nim samochód osobowy oraz szambiarka. - Jedna osoba z samochodu została poszkodowana - dodał.
Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. - Strażacy, aby bezpiecznie ewakuować ranną kobietę z rozbitego samochodu, musieli zdemontować drzwi - dowiedział się nasz reporter Artur Węgrzynowicz. Została ona przewieziona do szpitala.
Początkowo droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Około godziny 8.30 planowane było wdrożenie ruchu wahadłowego.
