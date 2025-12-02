Auto zderzyło się z szambiarką. Jedna osoba ranna

Do wypadku doszło na DW802 w pobliżu Mińska Mazowieckiego Źródło: Google Earth

Do zderzenia pojazdów doszło przed godziną 8 w rejonie miejscowości Siennica. Jak przekazał nam młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, uczestniczyły w nim samochód osobowy oraz szambiarka. - Jedna osoba z samochodu została poszkodowana - dodał.

Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. - Strażacy, aby bezpiecznie ewakuować ranną kobietę z rozbitego samochodu, musieli zdemontować drzwi - dowiedział się nasz reporter Artur Węgrzynowicz. Została ona przewieziona do szpitala.

Początkowo droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Około godziny 8.30 planowane było wdrożenie ruchu wahadłowego.

Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 802 Źródło: OSP Siennica

