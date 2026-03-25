Pożar w składzie budowlanym Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Pożar wybuchł w miejscowości Siedliska, położonej w powiecie piaseczyńskim. - To pożar magazynu z suszarnią. W magazynie były materiały budowlane, a w suszarni przechowywano drewno - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze po godzinie 17. Jak przekazał mł. bryg. Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie, pożar wybuchł na terenie składu budowlanego, w którym znajduje się również suszarnia drewna. To właśnie stamtąd rozprzestrzenił się ogień.

- To budynek o wymiarach 70 na 30 metrów kwadratowych. Ogień nie objął całego obiektu. Straż prowadzi działania gaśnicze. Sytuacja nie jest opanowana - opisał Darmofalski.

Pracownicy obiektu ewakuowali się przed przybyciem straży pożarnej. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.

Na miejscu pracuje 13 zastępów.

