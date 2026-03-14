Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Utopił w wannie swoją znajomą. Jest wyrok

41-latek został zatrzymany
Źródło: KPP Sokołów Podlaski
Rafał M. został skazany przez Sąd Okręgowy w Siedlcach za zabójstwo na 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna utopił w wannie swoją znajomą.

We wtorek, trzeciego marca, Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał wyrok w sprawie Rafała M. oskarżonego o zbrodnię zabójstwa.

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Sokołowie Podlaskim mężczyzna został oskarżony o to, że w nocy z 21 na 22 marca 2025 roku w Repkach, działając "w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia, zabił Renatę H.".

Prokuratura opisała, jak doszło do przestępstwa. "Zaatakował leżącą w wannie Renatę H. poprzez zanurzenie jej głowy pod lustro wody, dociskanie jej ciała na wysokości klatki piersiowej do ścian wanny i przytrzymywanie jej górnych kończyn za nadgarstki, przedramiona i ramiona tak" - poinformował prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Jak dodał, w wyniku tych działań doszło do śmierci Renaty H. przez utonięcie.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach Rafał M. został uznany za winnego popełnienia zarzuconej mu zbrodni (art. art. 148 § 1 kodeksu karnego) i skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
Kodeks karny

22 marca 2025 roku około godziny 13 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, która nie miała kontaktu ze swoją znajomą mieszkającą w miejscowości Repki.

41-latek został zatrzymany
Źródło: KPP w Sokołowie Podlaskim

Policjanci po przybyciu pod wskazany adres i wejściu do domu znaleźli 50-letnią mieszkankę powiatu sokołowskiego, która już nie żyła. Przeprowadzona sekcja zwłok potwierdziła, że do śmierci 50-latki ktoś się przyczynił.

Dzień później, 24 marca, sokołowscy policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu sokołowskiego. To znajomy zmarłej kobiety. 

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Sokołowie Podlaskim

Udostępnij:
Tagi:
ZabójstwoPrzestępczość w WarszawiePolicjaProkuraturaSąd
Czytaj także:
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki