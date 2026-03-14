Utopił w wannie swoją znajomą. Jest wyrok

We wtorek, trzeciego marca, Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał wyrok w sprawie Rafała M. oskarżonego o zbrodnię zabójstwa.
W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Sokołowie Podlaskim mężczyzna został oskarżony o to, że w nocy z 21 na 22 marca 2025 roku w Repkach, działając "w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia, zabił Renatę H.".
Prokuratura opisała, jak doszło do przestępstwa. "Zaatakował leżącą w wannie Renatę H. poprzez zanurzenie jej głowy pod lustro wody, dociskanie jej ciała na wysokości klatki piersiowej do ścian wanny i przytrzymywanie jej górnych kończyn za nadgarstki, przedramiona i ramiona tak" - poinformował prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Jak dodał, w wyniku tych działań doszło do śmierci Renaty H. przez utonięcie.
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach Rafał M. został uznany za winnego popełnienia zarzuconej mu zbrodni (art. art. 148 § 1 kodeksu karnego) i skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności.
Wyrok jest nieprawomocny.
Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
22 marca 2025 roku około godziny 13 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, która nie miała kontaktu ze swoją znajomą mieszkającą w miejscowości Repki.
Policjanci po przybyciu pod wskazany adres i wejściu do domu znaleźli 50-letnią mieszkankę powiatu sokołowskiego, która już nie żyła. Przeprowadzona sekcja zwłok potwierdziła, że do śmierci 50-latki ktoś się przyczynił.
Dzień później, 24 marca, sokołowscy policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu sokołowskiego. To znajomy zmarłej kobiety.
