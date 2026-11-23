Okolice Koniec procesu w sprawie pobicia byłego ministra Oprac. Dariusz Gałązka |

Prokuratura o motywach podejrzanych o pobicie Adama Niedzielskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

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O terminie ogłoszenia wyroku poinformowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Siedlcach sędzia Agnieszka Karłowicz. Proces toczył się z wyłączeniem jawności.

W czerwcu, gdy proces miał się rozpocząć, nie doszło do odczytania aktu oskarżenia. Niedzielski i obaj oskarżeni zgodzili się na mediacje. Jak informowała wcześniej sędzia Karłowicz, strony wypracowały ugodę. Sąd może ją uwzględnić przy wymiarze kary. Ale do zakończenia sprawy nadal potrzebny jest wyrok.

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Pobicie Adama Niedzielskiego

Do pobicia doszło 27 sierpnia 2025 roku w Siedlcach. Dwaj mężczyźni zaatakowali Adama Niedzielskiego, gdy wychodził z restauracji. Były minister relacjonował, że został uderzony w twarz, a gdy upadł, napastnicy kopali go i krzyczeli "śmierć zdrajcom ojczyzny".

Po ataku mężczyźni uciekli. Jeszcze tego samego wieczoru sami zgłosili się na policję. Obaj mieli ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Motyw polityczny

Prokuratura oskarżyła 39-letniego Aleksandra B. i 35-letniego Rafała G. o wspólne pobicie polityka, które naraziło go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Oskarżenie obejmuje także groźby pozbawienia życia. Śledczy uznali, że czyn miał charakter chuligański, a powodem napaści była, w ich ocenie, przynależność polityczna Adama Niedzielskiego. Był on ministrem zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2020-2023.

Jak wcześniej informowaliśmy w tvn24.pl, po zatrzymaniu obaj mężczyźni przyznali się do zarzutów. Obaj powoływali się na niepamięć z powodu alkoholu.

Sąd początkowo aresztował ich na dwa miesiące. Po miesiącu uwzględnił zażalenia obrońców i zamienił areszt na poręczenia majątkowe w wysokości 30 tysięcy złotych. Oskarżeni nie byli wcześniej karani. Grozi im od trzech miesięcy do siedmiu i pół roku więzienia.