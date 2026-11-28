Mazowieckie Zatrzymano mężczyznę z przedmiotem przypominającym broń. Chodził po galerii handlowej Oprac. Agata Nalepa |

Do zdarzenia doszło w Siedlcach Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jako pierwsze o zdarzeniu poinformowało radio RMF. Świadkowie powiadomili policję około godziny 18. Według zgłaszających mężczyzna miał chodzić po centrum handlowym w Siedlcach z umieszczonym za paskiem spodni przedmiotem przypominającym broń.

Informację potwierdziła nam policja. - Dzisiaj przed godziną 18 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego dotyczące mężczyzny, który miał poruszać się po terenie centrum handlowego w Siedlcach, mając za paskiem przedmiot przypominający broń - przekazała komisarz Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Na miejsce niezwłocznie skierowano policjantów. Po przybyciu funkcjonariusze zastali pracowników ochrony, którzy wcześniej obezwładnili mężczyznę. Okazał się nim 23-letni obywatel Ukrainy.

Przy mężczyźnie rzeczywiście znaleziono przedmiot przypominający broń, ale - jak wyjaśnia policjantka - nie jest on bronią palną. To, jakiego rodzaju jest to urządzenie, będzie wyjaśniane.

Mężczyzna został zatrzymany. Był pijany. - Badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Z uwagi na jego stan został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu z mężczyzną zostaną przeprowadzone dalsze czynności procesowe, które pozwolą na dokładne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia - przekazała komisarz Radomyska z KMP w Siedlcach.