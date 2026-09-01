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Okolice

Wyzywała i szarpała za włosy nastolatkę, bo ta mówiła po ukraińsku

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Policjanci z Siedlec zatrzymali 41-latkę podejrzaną o przemoc i znieważenie na tle narodowościowym 13-latki. Jak informuje prokuratura, kobieta zaatakowała dziecko, ponieważ usłyszała, jak mówi po ukraińsku.

Podkomisarz Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach poinformowała we wtorek, że w ubiegłym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie od obywatelki Ukrainy, której 13-letnia córka miała zostać zaatakowana przez dorosłą kobietę.

- Z przekazanych informacji wynikało, że nieznana kobieta miała publicznie znieważyć małoletnią, kierując wobec niej obraźliwe słowa odnoszące się między innymi do jej narodowości, a następnie zastosować wobec niej przemoc - powiedziała policjantka.

Wyzywała i szarpała za włosy

Funkcjonariusze, m.in. na podstawie nagrań z monitoringu miejskiego, ustalili prawdopodobną sprawczynię. Okazała się nią 41-letnia mieszkanka Siedlec.

- Zanim zaczepiła 13-latkę, kobieta spożywała alkohol. W pewnym momencie, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku, podeszła do niej, zaczęła ją wyzywać i szarpać za włosy - powiedziała szefowa Prokuratury Rejonowej w Siedlcach Katarzyna Wąsak.

Grozi jej pięć lat więzienia

W trakcie przesłuchania w prokuraturze kobieta nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Siedlczanka usłyszała zarzuty znieważenia małoletniej na tle narodowościowym oraz zastosowania wobec niej przemocy z powodu przynależności narodowej. Dodatkowo podejrzana odpowie za znieważenie na tle narodowościowym matki 13-latki.

Prokurator zastosował wobec 41-latki dozór policji. Kobieta ma też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 50 metrów.

Ze względu na to, że był to czyn o charakterze chuligańskim, podejrzanej grozi nawet do pięciu lat więzienia.

Źródło: PAP
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Tagi:
SiedlcePolicja
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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