Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wypadek na strzelnicy. Żołnierz postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej

|
Wypadek na strzelnicy (zdj. ilustracyjne)
Siedlce (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
W środę na strzelnicy w Siedlcach (Mazowieckie) doszło do poważnego wypadku. Żołnierz Wojska Polskiego postrzelił podczas ćwiczeń funkcjonariusza Służby Więziennej.

Pierwszą informację o wypadku w Siedlcach otrzymaliśmy na Kontakt24. Z redakcją skontaktował się czytelnik, który poinformował, że na strzelnicy doszło do postrzelenia funkcjonariusza Zakładu Karnego w Siedlcach przez wojskowego jednostki w tym mieście. Według naszego informatora postrzelony mężczyzna miał "przez nieuwagę wejść na linię ognia".

Ranny otrzymał pomoc

Informację o wypadku potwierdził nam rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk. Dariusz Rozkosz.

- W dniu wczorajszym [w środę - red.] doszło do incydentu. Na strzelnicy w Siedlcach odbywały się zajęcia funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na tej strzelnicy trenował również żołnierz. Z nieznanych na chwilę obecną powodów postrzelił funkcjonariusza służby więziennej - przekazał rzecznik ŻW.

Podpułkownik Rozkosz wyjaśnił, że rannemu funkcjonariuszowi natychmiast udzielono pomocy. - Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział.

Ppłk. Dariusz Rozkosz dodał, że na miejsce została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza. - Zabezpieczono ślady i monitoring z miejsca zdarzenia. Prowadzimy postępowanie karne pod nadzorem prokuratora - podsumował.

Postrzelony w udo

Do sprawy odniosła się również Służba Więzienna.

"15 kwietnia 2026 roku na strzelnicy cywilnej w Siedlcach doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego postrzelony w udo został funkcjonariusz Służby Więziennej. Uszkodzenie ciała nie zagraża jego życiu i zdrowiu. Na miejsce przybyli funkcjonariusze policji. Po ustaleniu, iż jednym z uczestnikiem zdarzenia był żołnierz, policja poinformowała o przejęciu postępowania przez Żandarmerię Wojskową. Równolegle swoje czynności wyjaśniające zdarzenie prowadzi Służba Więzienna" - przekazał rzecznik tej formacji starszy kapral Aleksander Piwko.

"O zdarzeniu powiadomiono również Prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Do czasu ukończenia czynności nie udzielamy szerszych informacji" - dodał rzecznik SW.

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Żandarmeria WojskowaProkuratura
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
