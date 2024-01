Podała "kurierowi" dwa kody. Pieniądze z jej konta przesłano do Dublina, a wypłacono we Wrocławiu

W strefie sprzedażowej portalu społecznościowego mieszkanka Siedlec wystawiła do sprzedaży fotelik samochodowy. Szybko odezwała się zainteresowana kupnem kobieta. Napisała, że zorganizowała transport kurierem, który przyjedzie do domu sprzedającej, zapakuje przedmiot i zabierze do wysłania. Sprzedająca miała tylko potwierdzić zamówienie przez przesłany przez kupującą link do strony kurierskiej. Otrzymała na e-maila link, w którym znajdowała się instrukcja krok po kroku co ma robić dalej, by transakcja została zakończona pomyślnie. Zgodnie z pojawiającymi się komunikatami zalogowała się do swojej bankowości elektronicznej.

Wykonywała wszystkie polcenia, podała dwa kody

- W tym czasie zadzwonił do kobiety pracownik rzekomej firmy kurierskiej, który powiedział jej, że otrzyma za chwilę smsem kod, który należy mu podać. Postąpiła zgodnie z poleceniem i po chwili otrzymała wiadomość z banku o pobraniu z jej konta 8 tysięcy 900 złotych. Gdy zapytała rozmówcę o chodzi, dlaczego pobrano z jej konta pieniądze, usłyszała że to standardowa procedura i gdy poda drugi kod, to te pieniądze wrócą razem z kwotą za sprzedany fotelik – opisuje w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach. - 39-latka podała drugi kod i otrzymała smsa z banku o ponownym pobraniu pieniędzy, tym razem w kwocie 3 tysięcy 900 zł. Gdy powiedziała o tym "pracownikowi" firmy kurierskiej, ten zapewniał ją, że to na pewno jakiś błąd systemowy i musi zarejestrować nową kartę płatniczą do systemu płatności internetowych, inaczej nie odzyska pobranych pieniędzy. Kobieta podała kolejny kod i po chwili otrzymała smsa z banku o zablokowaniu konta i karty, a rozmówca zakończył połączenie. Gdy sprzedająca zadzwoniła do banku okazało się, że pieniądze zostały przelane do Dublina, a jedną wypłatę zrobiono we Wrocławiu. Łącznie kobieta straciła prawie 14 tysięcy złotych - dodaje.