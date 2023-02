Oferował szybkie i duże pożyczki bez formalności, po opłaceniu umowy kontakt się urywał

Oferował na portalach ogłoszeniowych pożyczki gotówkowe, a potem pobierał opłaty za realizację umowy i zrywał kontakt z pokrzywdzonymi. Podejrzanego o oszustwa w Warszawie zatrzymali policjanci z Wydziału do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

- 39-latek zmieniał miejsce zamieszkania średnio co dwa-trzy tygodnie. Kilka dni temu dzięki działaniom siedleckich policjantów został zatrzymany po kolejnych oszustwach - informuje podkom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji. - Od sierpnia ubiegłego roku, za pośrednictwem jednego ze znanych portali ogłoszeniowych zamieszczał anonse, w których oferował udzielanie prywatnych pożyczek w kwotach od 10 tysięcy do 500 tysięcy złotych w okresach kredytowania do maksymalnie 120 miesięcy, bez sprawdzania baz danych i weryfikacji zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.