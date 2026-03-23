Uwierzył, że wygrał auto warte setki tysięcy złotych

Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło: cert.pl
Znalazł w sieci informację, że wygrał BMW X5 - auto warte około 400 tysięcy złotych. Miał tylko pokryć koszty transportu, ubezpieczenia i akcyzy. Wykonał 10 przelewów, samochodu nigdy nie zobaczył. Sprawę zgłosił policji, gdy jego konto bankowe zostało zablokowane.

"58-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego na jednym z portali społecznościowych znalazł informację, że wygrał samochód osobowy marki BMW X5. Po kliknięciu w link został przekierowany do komunikatora internetowego, gdzie kontaktował się z kilkoma osobami. Jedna z nich poinformowała go, że aby odebrać 'wygraną', musi pokryć jedynie koszty transportu, ubezpieczenia oraz akcyzy. Mężczyzna, przekonany o wygranej, wykonał około 10 przelewów na wskazane konto" - przekazuje w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.

Kilka miesięcy manipulacji

"Organizatorzy konkursu" manipulowali nim od października 2025 roku do 19 marca tego roku. W trakcie innych rozmów na komunikatorze, został nakłoniony do zakupu okazyjnego samochodu typu SUV marki Volvo. Zgodnie z instrukcjami oszustów wpłacił kolejne pieniądze, tym razem osiem tysięcy złotych, za pośrednictwem bitomatu na terenie Siedlec.

Dopiero, gdy jego konto bankowe zostało zablokowane, zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Zgodnie z sugestią pracowników banku zgłosił sprawę na policję. Stracił w sumie 18 tysięcy złotych.

Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa

Policja przypomina

  • W internecie nikt nie rozdaje za darmo drogich rzeczy, takich jak samochody. Nie wierz w "darmowe nagrody" o wysokiej wartości.
  • Każda "wygrana", która wymaga wcześniejszej wpłaty (np. za transport, akcyzę czy ubezpieczenie), powinna wzbudzić Twoją czujność. Nie dokonuj wpłat na rzecz nieznanych osób.
  • Jeśli coś wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdziwe - najprawdopodobniej jest oszustwem.
  • Oszuści często wykorzystują emocje i pośpiech, aby skłonić do szybkiego działania i przelewu pieniędzy. Nie klikaj w podejrzane linki i nie podawaj swoich danych osobowych. 
  • Pamiętaj. Ostrożność i zdrowy rozsądek to najlepsza ochrona przed oszustami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Podmieniona faktura na milion euro
Mężczyzna odpowie za usiłowanie oszustwa
Wyrwał kobiecie torbę, rozsypały się pieniądze. Zareagowali świadkowie
Skradzione diamenty mają być warte nawet cztery miliony złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Stracili 33 miliony złotych. 192 osoby oszukane
Oszustwo przez telefon

Myślała, że pomaga policji. "Ja tonę teraz"

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Czytaj także:
65-latek został skazany na rok więzienia, stracił i dostał kolejny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Ma pięć dożywotnich zakazów, dostał szósty
Okolice
Akcja KSP "Bezpieczne przewozy"
Prawie 1200 skontrolowanych aut, 18 osób zatrzymanych
Śródmieście
W wyniku pożaru zawalił strop budynku
W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało
Okolice
CBŚP
Akcja CBŚP na Lotnisku Chopina
Włochy
Wśród kobiet najlepszy rezultat w półmaratonie uzyskała Polka Elżbieta Glinka
Najlepsi zawodnicy Półmaratonu Warszawskiego na mecie
Śródmieście
Transport gigantycznej stalowej kolumny
Z Szanghaju do Płocka. Transport gigantycznej stalowej kolumny
Okolice
Akcja policji przy ulicy Serockiej w Warszawie
Groził, że zrobi krzywdę sobie lub innym. Podjęto negocjacje
Praga Południe
Przejazd drogowo-kolejowy w Falenicy
Kolejarze zamkną przejazd. Będą zmiany w ruchu
Wawer
Sklep monopolowy przy Nowym Świecie 30
W dzień monopolowy, nocą punkt gastronomiczny. Prohibicja go nie dotyczy
Śródmieście
Osiedle "Zielono mi" w Podolszynie
60 domów w jednym szeregu. Na sprzedaż został już tylko jeden
Katarzyna Kędra
Pożar na Migdałowej
Tragiczny pożar strzelnicy. Cztery osoby nie żyją
Ursynów
Antywojenny marsz w centrum Warszawy
Antywojenny marsz w centrum Warszawy
Śródmieście
W Warszawie rozpoczyna się sezon remontowy
"Ruszyła wiosenna machina remontowa"
Ulice
Kotka Gabrysia wyzdrowiała dzięki pomocy fundacji
Ratują potrącone zwierzęta, marzą o karetce. "Warto walczyć do końca"
Okolice
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
METEO
Pożar na plebanii w Mirkowie
Z budynku plebanii wydobywał się gęsty dym
Okolice
Stołeczni policjanci zlikwidowali laboratorium do produkcji narkotyków
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, dwie osoby zatrzymane
Okolice
Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu
Brutalny atak na 20-latka w centrum Warszawy. Nikt nie zareagował
Śródmieście
Utrudnienia na POW po zderzeniu dwóch pojazdów
Zderzenie z ciężarówką na obwodnicy. Utrudnienia
Włochy
Polscy lekarze operowali pacjentów na odległość
Lekarze w Chinach, operowani pacjenci w warszawskim szpitalu. Dwa przełomowe zabiegi
Mokotów
Mały samolot rozbił się na Lotnisku Warszawa-Babice
Mały samolot zjechał z pasa startowego, zarył przodem w ziemię
Bemowo
Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła
Wybrano projektanta Wschodniej Obwodnicy Warszawy
Wesoła
Zniszczona elewacja i zabytkowa tablica przy Brackiej
Graffiti na pamiątkowej tablicy. Farbą oberwała też zabytkowa kamienica
Śródmieście
Kontrole na bazarach
18 osób zatrzymanych na warszawskich targowiskach
Praga Północ
Saperzy będą podejmować półtonową bombę (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas remontu znaleziono niewybuch. Ewakuacja mieszkańców
Śródmieście
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Jest wykonawca nowej hali na Skrze
Ochota
Pustka technologiczna przy stacji metra Plac Wilsona
28 obiektów ma status "budowli ochronnych" w razie konfliktu. Pełna lista
Śródmieście
Sprawą zajmuje się prokuratura
Lekarka miała dwa promile, w takim stanie przyjęła 23 pacjentów
Okolice
Zwierzęta na zajmowanej bezumownie działce na Targówku
Zajął bezprawnie działkę. Ściągnął na siebie problemy bałaganem i zwierzętami
Alicja Glinianowicz
Rusza Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego (zdjęcie ilustracyje)
Darmowe konsultacje i warsztaty z psychiatrami i psychologami
Śródmieście
Zwiń opisWięcej

