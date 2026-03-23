Uwierzył, że wygrał auto warte setki tysięcy złotych

"58-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego na jednym z portali społecznościowych znalazł informację, że wygrał samochód osobowy marki BMW X5. Po kliknięciu w link został przekierowany do komunikatora internetowego, gdzie kontaktował się z kilkoma osobami. Jedna z nich poinformowała go, że aby odebrać 'wygraną', musi pokryć jedynie koszty transportu, ubezpieczenia oraz akcyzy. Mężczyzna, przekonany o wygranej, wykonał około 10 przelewów na wskazane konto" - przekazuje w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.
Kilka miesięcy manipulacji
"Organizatorzy konkursu" manipulowali nim od października 2025 roku do 19 marca tego roku. W trakcie innych rozmów na komunikatorze, został nakłoniony do zakupu okazyjnego samochodu typu SUV marki Volvo. Zgodnie z instrukcjami oszustów wpłacił kolejne pieniądze, tym razem osiem tysięcy złotych, za pośrednictwem bitomatu na terenie Siedlec.
Dopiero, gdy jego konto bankowe zostało zablokowane, zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Zgodnie z sugestią pracowników banku zgłosił sprawę na policję. Stracił w sumie 18 tysięcy złotych.
Policja przypomina
- W internecie nikt nie rozdaje za darmo drogich rzeczy, takich jak samochody. Nie wierz w "darmowe nagrody" o wysokiej wartości.
- Każda "wygrana", która wymaga wcześniejszej wpłaty (np. za transport, akcyzę czy ubezpieczenie), powinna wzbudzić Twoją czujność. Nie dokonuj wpłat na rzecz nieznanych osób.
- Jeśli coś wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdziwe - najprawdopodobniej jest oszustwem.
- Oszuści często wykorzystują emocje i pośpiech, aby skłonić do szybkiego działania i przelewu pieniędzy. Nie klikaj w podejrzane linki i nie podawaj swoich danych osobowych.
- Pamiętaj. Ostrożność i zdrowy rozsądek to najlepsza ochrona przed oszustami.
