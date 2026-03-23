Uwierzył, że wygrał auto warte setki tysięcy złotych

Uwaga na oszustwa internetowe Źródło: cert.pl

"58-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego na jednym z portali społecznościowych znalazł informację, że wygrał samochód osobowy marki BMW X5. Po kliknięciu w link został przekierowany do komunikatora internetowego, gdzie kontaktował się z kilkoma osobami. Jedna z nich poinformowała go, że aby odebrać 'wygraną', musi pokryć jedynie koszty transportu, ubezpieczenia oraz akcyzy. Mężczyzna, przekonany o wygranej, wykonał około 10 przelewów na wskazane konto" - przekazuje w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.

Kilka miesięcy manipulacji

"Organizatorzy konkursu" manipulowali nim od października 2025 roku do 19 marca tego roku. W trakcie innych rozmów na komunikatorze, został nakłoniony do zakupu okazyjnego samochodu typu SUV marki Volvo. Zgodnie z instrukcjami oszustów wpłacił kolejne pieniądze, tym razem osiem tysięcy złotych, za pośrednictwem bitomatu na terenie Siedlec.

Dopiero, gdy jego konto bankowe zostało zablokowane, zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Zgodnie z sugestią pracowników banku zgłosił sprawę na policję. Stracił w sumie 18 tysięcy złotych.

Policja przypomina

W internecie nikt nie rozdaje za darmo drogich rzeczy, takich jak samochody. Nie wierz w "darmowe nagrody" o wysokiej wartości.

Każda "wygrana", która wymaga wcześniejszej wpłaty (np. za transport, akcyzę czy ubezpieczenie), powinna wzbudzić Twoją czujność. Nie dokonuj wpłat na rzecz nieznanych osób.

Jeśli coś wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdziwe - najprawdopodobniej jest oszustwem.

Oszuści często wykorzystują emocje i pośpiech, aby skłonić do szybkiego działania i przelewu pieniędzy. Nie klikaj w podejrzane linki i nie podawaj swoich danych osobowych.

Pamiętaj. Ostrożność i zdrowy rozsądek to najlepsza ochrona przed oszustami.

