Skusiły go "bezpieczne i duże zyski", stracił 120 tysięcy

"Doradca" polecił mu zainstalować aplikację w telefonie

- Po jakimś czasie mężczyzna odebrał telefon od "przedstawiciela funduszy inwestycyjnych", który przydzielił mu doradcę mającego go prowadzić przez cały proces "wzbogacania się". By rozpocząć inwestycję 51-latek musiał zainstalować na swoim telefonie aplikację zdalnego pulpitu i wpłacić prawie 900 złotych. Następnie dostał link do "swojego konta giełdowego", gdzie miał podgląd generowanych dla niego zysków - opisała podkomisarz Ewelina Radomyska, rzeczniczka siedleckiej policji.

Jak dodała, po dosyć krótkim okresie inwestowania 51-latek dostał informację, że ma wypłacić wszystkie pieniądze i kryptowalutę. We wrześniu miała nastąpić wypłata wygenerowanego dla niego zysku. - Aby mogło to nastąpić, należało "powiązać" konta – giełdowe z bankowym. W związku z czym polecono mu zalogowanie się na swoje konto bankowe, co ten uczynił. I to był największy błąd - zastrzegła dalej policjantka. I dodała: - Zamiast zysku, praktycznie na jego oczach oszuści wypłacali zgromadzone na jego koncie oszczędności. Instalując aplikację zdalnego pulpitu i logując się do bankowości elektronicznej, pokrzywdzony dał oszustom cały wachlarz możliwości korzystania ze swojego konta i telefonu.