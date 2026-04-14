Umożliwili nielegalny pobyt w Polsce ponad 600 cudzoziemcom Oprac. Alicja Glinianowicz |

Siedlce (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

"Po ponad roku czynności operacyjno-śledczych prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, 9 kwietnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie Siedlec. W jej wyniku zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy: 51-letnią kobietę oraz 63-letniego mężczyznę. Są podejrzani o legalizowanie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - podała w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

"Skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób"

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymani mogli - jak wskazują śledczy - umożliwić nielegalny pobyt na terytorium Polski ponad 600 cudzoziemcom, a skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób.

"Podejrzanym przedstawiono zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach uprawniających cudzoziemców do przekroczenia granicy Polski oraz do pobytu wbrew obowiązującym przepisom" - dodaje Dagmara Bielec.

Przeszukali 12 miejsc

Strażnicy graniczni przeszukali 12 miejsc powiązanych z działalnością podejrzanych. Zabezpieczyli m.in. dokumenty, pieczątki instytucji państwowych oraz podmiotów leczniczych, które były wykorzystywane do fałszowania dokumentacji pobytowej.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec zatrzymanych tymczasowe areszty na trzy miesiące.

