Umożliwili nielegalny pobyt w Polsce ponad 600 cudzoziemcom

CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
Strażnicy graniczni zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy podejrzanych o ułatwianie pobytu cudzoziemców w Polsce wbrew przepisom. Jak podają śledczy, "skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób".

"Po ponad roku czynności operacyjno-śledczych prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, 9 kwietnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie Siedlec. W jej wyniku zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy: 51-letnią kobietę oraz 63-letniego mężczyznę. Są podejrzani o legalizowanie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - podała w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

"Skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób"

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymani mogli - jak wskazują śledczy - umożliwić nielegalny pobyt na terytorium Polski ponad 600 cudzoziemcom, a skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób.

"Podejrzanym przedstawiono zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach uprawniających cudzoziemców do przekroczenia granicy Polski oraz do pobytu wbrew obowiązującym przepisom" - dodaje Dagmara Bielec.

Przeszukali 12 miejsc

Strażnicy graniczni przeszukali 12 miejsc powiązanych z działalnością podejrzanych. Zabezpieczyli m.in. dokumenty, pieczątki instytucji państwowych oraz podmiotów leczniczych, które były wykorzystywane do fałszowania dokumentacji pobytowej.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec zatrzymanych tymczasowe areszty na trzy miesiące.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

Alicja Glinianowicz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki