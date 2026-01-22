Logo TVN Warszawa
Trzyletnia Emilka umierała w cierpieniu. Matka skazana, sprawa wraca do sądu

Emilka miała trzy lata, nie żyje
Trzyletnia Emilka nie żyje, jej matka przebywa w areszcie
Źródło: Uwaga TVN
Na czwartek zaplanowana jest rozprawa apelacyjna w Sądzie Okręgowym w Siedlcach w sprawie 27-latki skazanej na dziewięć lat więzienia w związku ze śmiercią jej trzyletniej córki. Według śledczych, kobieta znęcała się nad wymagającą specjalnej troski dziewczynką.

Wyrok w sprawie śmierci trzyletniej Emilki z Siedlec zapadł we wrześniu ubiegłego roku. Miejscowy sąd skazał na dziewięć lat więzienia jej matkę Klaudię G. oskarżoną o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad trzyletnią córką i nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka.

Od orzeczenia sądu pierwszej instancji, który zapadł we wrześniu 2025 roku, odwołał się obrońca oskarżonej. Wskazał, że wyrok jest rażąco niewspółmierny do zarzucanych kobiecie czynów i zawnioskował o obniżenie kary do trzech lat więzienia.

Koszmar trzylatki

Zgon trzyletniej Emilki ujawniono w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku. Ratownicy medyczni wezwani do dziecka przez koleżankę matki, bezskutecznie walczyli o jego życie. Mimo prób reanimacji, dziewczynki nie udało się uratować.

Trzyletnia Emilka była dzieckiem z niepełnosprawnościami. Nie chodziła, nie mówiła, cierpiała za schorzenia neurologiczne, padaczkę.

Sekcja zwłok dziewczynki wykazała, że Emilka miała przykurcz mięśni kończyn, liczne odparzenia i odleżyny, a także obrzęk i rozedmę płuc. Na podstawie dalszych badań biegli lekarze wskazali, że bezpośrednią przyczyną zgonu było skrajne wyniszczenie organizmu dziecka, a w konsekwencji ropne zapalenia płuc skutkujące śmiercią.

Klaudia G. został oskarżona o to, że okresie od 20 marca 2024 roku do 2 sierpnia 2024 roku w Siedlcach, znęcała się fizycznie ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką.

ZOBACZ CAŁY MATERIAŁ UWAGA TVN: Nie żyje trzyletnia Emilka. "Matka zostawiała dziecko nawet na kilkadziesiąt godzin".

Co wiedziała matka?

Według śledczych, matka nie karmiła dziecka właściwie, nie dostarczała jej pokarmów w odpowiedniej ilości i jakości. Klaudia G. miała też nie dbać o właściwą pielęgnację i higienę dziecka, zaniechała zleconej rehabilitacji oraz leczenia w związku ze stwierdzoną padaczką. Matka pozostawiała leżącą w łóżku dziewczynkę przez kilkadziesiąt godzin bez pożywienia, picia i opieki. Sama w tym czasie spędzała czas na imprezach lub w wyjeżdżała z partnerem.

Prokuratura zwróciła uwagę na to, że kobieta nie zareagowała nawet wtedy, gdy dziewczynka była w coraz gorszym stanie. Nie zawiozła jej do przychodni, ani nie wezwała lekarza do domu.

W toku śledztwa oskarżona była poddana badaniom psychiatryczno-psychologicznym. Biegli stwierdzili, że w czasie popełnienia zarzuconego jej czynu Klaudia G. miała zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Zdaniem śledczych matka zdawała sobie sprawę, że jej dziecko może cierpieć, ale przez wiele miesięcy je ignorowała.

Wyrok sądu

Prokuratura wnioskowała o wymierzenie kobiecie najwyższej możliwej kary – 10 lat więzienia. Obrona natomiast wnosiła o zakwalifikowanie czynu jako zwykłego znęcania się i wymierzenie Klaudii G. kary dwóch lat pozbawienia wolności. Tłumaczyła jej zachowanie niskim ilorazem inteligencji i brakiem wsparcia z zewnątrz.

Sąd uznał jednak kobietę za winną zarzucanych jej czynów i skazał ją na dziewięć lat pozbawienia wolności. W uzasadnieniu wskazał, że jedynym aspektem łagodzącym karę był młody wiek i niekaralność matki Emilki.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Sprawy sądowe w Polsce Siedlce Przestępczość w Warszawie
