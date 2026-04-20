Sprzedał komputer, ale kupujący mu go zwrócił. Coś się jednak nie zgadzało

Mężczyzna padł ofiarą oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Siedlce (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Mieszkaniec Siedlec (Mazowieckie) sprzedał laptopa, ale kupujący mu go zwrócił. W paczce ze zwrotem był jednak zupełnie inny model. Sprzedawca zgłosił sprawę policji.

W sobotę do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zgłosił się 25-letni mieszkaniec gminy Wodynie. Mężczyzna tydzień wcześniej wystawił na sprzedaż używany laptop gamingowy za pośrednictwem popularnego portalu ogłoszeniowego.

Zażądał zwrotu pieniędzy, odesłał inny komputer

- Sprzęt został sprzedany, jednak po kilku dniach kupujący skontaktował się ze sprzedającym, twierdząc, że laptop się nie włącza i zażądał zwrotu pieniędzy. Portal sprzedażowy uznał reklamację, zobowiązując sprzedającego do oddania pieniędzy i przyjęcia zwrotu sprzętu - wskazała rzeczniczka siedleckiej policji komisarz Ewelina Radomyska.

Po odebraniu paczki z paczkomatu okazało się, że zwrócony laptop znacząco różni się od tego, który został wysłany. - Sprzedający zauważył zerwane plomby, śruby zamontowane w innych miejscach oraz zmienione oznaczenia na obudowie. Po uruchomieniu sprzętu wyświetlił się BIOS wskazujący zupełnie inny model laptopa, inny procesor oraz inną wersję i datę BIOS. Dodatkowo w urządzeniu brakowało dysku - wymieniła rzeczniczka.

Sprzedawca miał pełną dokumentację fotograficzną sprzętu przed wysyłką oraz po jego zwrocie. Straty oszacowano na blisko trzy tysiące złotych. Po zgłoszeniu sprawy portal sprzedażowy zablokował konto kupującego.

PolicjaPrzestępczość w WarszawieSiedlce
Czytaj także:
Znaleziono niewybuch (zdj ilus)
Zbrodnia na działkach. Trzech skazanych, jeden na dożywocie
Kierująca wydmuchała 1,4 promila (zdjęcie ilustracyjne)
Autem do pracy po alkoholu. Policjant z drogówki zawieszony
Śródmieście
Zderzenie trzech aut na krajowej "50" w miejscowości Bikówek
Zderzenie trzech aut na krajowej "50"
Zabił znajomego ciosem noża w oko (zdj. ilustracyjne)
Zabił znajomego ciosem noża w oko
Kobieta wpłaciła zaliczkę za wynajem i już jej nie odzyskała (zdj. ilustracyjne)
Atrakcyjne zdjęcia, doskonała lokalizacja, kusząca cena. Uwaga na pułapkę
40-latek został zatrzymany
Jechał za szybko, to był początek jego problemów
Wawer
Lisica w Łazienkach Królewskich
Lisica z młodymi w Łazienkach Królewskich
Śródmieście
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Dzwonili do Niemiec i Szwajcarii. "Wnuczkowie" skazani
Proces matki oskarżonej o usiłowanie zabójstwa syna (zdj. ilustracyjne)
13-latek ważył 10 kilogramów. Jego matkę ponownie zbadają psychiatrzy
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Wypadki na hulajnogach, pijany 14-latek
Podejrzani o oszustwa. Wśród zatrzymanych muzyk Piotr M.
Fikcyjne zgony, milionowe odszkodowanie. Muzyk skazany
Alicja Glinianowicz
Wypadek w miejscowości Józin
Auto zmiażdżone, kierowca nie przeżył
Śmiertelne potrącenie sześciolatki na prywatnej posesji (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie sześciolatki. Policja: samochodem kierował ojciec
Policja zatrzymała podejrzanego
Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele
Śródmieście
Wypadek na Ryżowej
Wyprzedzał ciąg aut, doszło do zderzenia. Motocyklista ranny
Włochy
Policja zatrzymała podejrzanych o rozbój
Grozili maczetą, kazali klęczeć, a potem okradli mieszkanie
Bemowo
Pościg ulicami Konstancina-Jeziorny
Pościg ulicami, zatrzymanie w mieszkaniu i poszukiwana kobieta
Mozaiki na stacji metra Służew
"Przykład estetyzacji schyłkowego okresu PRL". Mozaiki z metra w rejestrze
Ursynów
Archeolodzy odnaleźli tabliczkę nagrobną upamiętniającą Alinę Sztarkman
Miała 27 lat, odeszła w dniu wybuchu powstania. Jedyny ślad jej istnienia
Wola
Ulicami Warszawy przeszedł marsz
"Wiara i Wierność 966 - 2026". Do uczestników marszu wyszedł prezydent Nawrocki
Śródmieście
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w miejscowości Mizerka
Rowerzysta potrącony na prostym odcinku drogi. Nie przeżył
Obchody 83. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim
"Wspominamy dziś bohaterów i ofiary". Warszawa pamięta o powstaniu w getcie
Śródmieście
W wypadku zginął motocyklista
Nie ustąpił pierwszeństwa, zderzenie i reanimacja. Motocyklista nie żyje
Ostatnie Pokolenie zablokowało trasę S8
Aktywiści klimatyczni schodzą z ulic. Ostatnie Pokolenie kończy działalność
Śródmieście
Plac Narutowicza po przebudowie - wizualizacja
Remont placu Narutowicza: drzewa, zielone tory i zmiany w ruchu
Ochota
Pożar w Grodzisku Mazowieckim
Nad ranem pojawił się ogień. Ewakuowały się 22 osoby
powstanie w getcie warszawskim
Nadziei nie było, ale nie zamierzali czekać na śmierć. Stanęli do walki
Klaudia Kamieniarz
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Dziki opuściły kampus AWF. Uczelnia chce odnowić ogrodzenie, jest petycja
Bielany
W sprawie czynności prowadzi policja i prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zostać pobity i przetrzymywany. Pięciu zatrzymanych

