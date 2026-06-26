Okolice Pisali i sprzedawali prace dyplomowe. 78 osób z zarzutami Oprac. Katarzyna Kędra |

Akademiki drożeją, ale studenci wciąż je wybierają. Co ciekawe, nie w Warszawie są najdroższe pokoje Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak przekazała prokuratura, przestępczy proceder miał miejsce w latach 2021-2022 na terenie województwa mazowieckiego. Polegał na odpłatnym sporządzaniu prac dyplomowych.

- W wyniku tego przestępczego działania wprowadzono w błąd szereg uczelni wyższych co rzeczywistego autorstwa prac dyplomowych, a w konsekwencji wyłudzono poświadczenie nieprawdy w zakresie uzyskania dyplomów ukończenia studiów wyższych - wskazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski.

Ogłaszali, że napiszą pracę na każdy temat

Z ustaleń śledczych wynika, że osoby trudniące się tym procederem - za pośrednictwem internetu - zamieszczały ogłoszenia, z których treści wynikało, że "są w stanie napisać pracę dyplomową na każdy temat za stosowną opłatą".

- Osoby te dzieliły się na tak zwanych "koordynatorów" oraz tak zwanych "redaktorów". Rola "koordynatorów" polegała na utrzymywaniu kontaktu pomiędzy studentami a "redaktorami", przesyłaniu gotowych prac dyplomowych zleceniodawcom, a także na przyjmowaniu środków pieniężnych od studentów za ich napisanie. "Redaktorzy" zaś zajmowali się merytorycznym sporządzaniem prac dyplomowych, łącznie z tworzeniem propozycji konkretnych tematów tych prac z określonej wcześniej dziedziny, ich rozdziałów i podrozdziałów, a także ankiet w przypadku prac o charakterze badawczym - wytłumaczył prokurator Świderski.

78 osób z zarzutami

Rzecznik przekazał, że przedstawiono już zarzuty łącznie 78 osobom. - Wśród nich jest 68 podejrzanych, którym zarzucono przywłaszczenie autorstwa utworu, pracy dyplomowej, skutkujące wyłudzaniem poświadczenia nieprawdy w zakresie uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych - podkreślił.

Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Art. 115 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Świderski podał też, że 10 osobom, tak zwanym "koordynatorom" i "redaktorom" zarzucono pomocnictwo. - Większość z osób przesłuchanych w charakterze podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyło wyjaśnienia.

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