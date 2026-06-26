Pisali i sprzedawali prace dyplomowe. 78 osób z zarzutami
Jak przekazała prokuratura, przestępczy proceder miał miejsce w latach 2021-2022 na terenie województwa mazowieckiego. Polegał na odpłatnym sporządzaniu prac dyplomowych.
- W wyniku tego przestępczego działania wprowadzono w błąd szereg uczelni wyższych co rzeczywistego autorstwa prac dyplomowych, a w konsekwencji wyłudzono poświadczenie nieprawdy w zakresie uzyskania dyplomów ukończenia studiów wyższych - wskazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski.
Ogłaszali, że napiszą pracę na każdy temat
Z ustaleń śledczych wynika, że osoby trudniące się tym procederem - za pośrednictwem internetu - zamieszczały ogłoszenia, z których treści wynikało, że "są w stanie napisać pracę dyplomową na każdy temat za stosowną opłatą".
- Osoby te dzieliły się na tak zwanych "koordynatorów" oraz tak zwanych "redaktorów". Rola "koordynatorów" polegała na utrzymywaniu kontaktu pomiędzy studentami a "redaktorami", przesyłaniu gotowych prac dyplomowych zleceniodawcom, a także na przyjmowaniu środków pieniężnych od studentów za ich napisanie. "Redaktorzy" zaś zajmowali się merytorycznym sporządzaniem prac dyplomowych, łącznie z tworzeniem propozycji konkretnych tematów tych prac z określonej wcześniej dziedziny, ich rozdziałów i podrozdziałów, a także ankiet w przypadku prac o charakterze badawczym - wytłumaczył prokurator Świderski.
78 osób z zarzutami
Rzecznik przekazał, że przedstawiono już zarzuty łącznie 78 osobom. - Wśród nich jest 68 podejrzanych, którym zarzucono przywłaszczenie autorstwa utworu, pracy dyplomowej, skutkujące wyłudzaniem poświadczenia nieprawdy w zakresie uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych - podkreślił.
Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Świderski podał też, że 10 osobom, tak zwanym "koordynatorom" i "redaktorom" zarzucono pomocnictwo. - Większość z osób przesłuchanych w charakterze podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyło wyjaśnienia.