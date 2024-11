W klapkach wyszedł z domu w kierunku rzeki i zniknął

Bliscy nie mogli go znaleźć

Dyżurny na miejsce w pierwszej kolejności skierował policjantów z komisariatu w Mordach, którzy zastali tam zgłaszającego. Był to syn 90-latka. On o zaginięciu samotnie mieszkającego ojca dowiedział się od sąsiada. Widział on, jak starszy mężczyzna szedł w kierunku rzeki. Syn wraz z sąsiadami zaczęli go sami szukać. Bezskutecznie.