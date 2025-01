Ratownik zabity nożem. Dwa zarzuty dla podejrzanego

Posłuchaj Wstrzymaj Dwa zarzuty dla mężczyzny, który ugodził nożem ratownika medycznego Źródło: TVN24

Mężczyzna podejrzany o śmiertelne ugodzenie nożem ratownika medycznego w Siedlcach usłyszał dwa zarzuty. Odpowie za zabójstwo i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Śledczy ustalili, że 59-latek był wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu.

Do tragedii doszło w sobotę w Siedlcach. Zespół ratownictwa medycznego przyjechał na wezwanie do jednego z mieszkań przy ulicy Sobieskiego. Na miejscu ratownicy udzielali pomocy 59-letniemu mężczyźnie z ranami głowy. W pewnym momencie 59-latek zranił 64-letniego medyka nożem. Ranny został odwieziony do szpitala, gdzie zmarł.

"Posługiwał się dwoma nożami"

W momencie zdarzenia 59-latek był pijany. Miał ponad dwa promile alkoholu. W poniedziałek, po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzuty.

- Pierwszy zarzut dotyczy dokonanego w dniu 25 stycznia zabójstwa ratownika medycznego Cezarego L. W tej sprawie prokurator przyjął, że podejrzany działał w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prokurator Krystyna Gołąbek. - Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany zadał ratownikowi medycznemu, z dużą siłą jeden cios w okolice klatki piersiowej. Na skutek odniesionych obrażeń ratownik medyczny zmarł - dodała prokurator.

Drugi zarzut dotyczy czynnej napaści na drugiego z ratowników, którego podejrzany Adam Cz. zranił w nadgarstek. - Ratownik medyczny, który wykonuje swoje obowiązki, korzysta z takiej samej ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszowi publicznemu - wyjaśniła prokurator Gołąbek. - Prokurator przyjął, że podejrzany działał w zamiarze dokonania co najmniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ratownika. Posługiwał się dwoma nożami. Jednym z tych noży ugodził ratownika, powodując u niego obrażenia okolic nadgarstka - poinformowała.

Wniosek o areszt, sekcja zwłok

Prokurator przekazała również, że podejrzany był w przeszłości karany za "występki związane z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości".

Za zabójstwo Adamowi Cz. grozi kara dożywotniego więzienia. Jednak w związku z tym, że prokurator przyjął, iż sprawca działał w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, dolna granica kary wynosi 15 lat pozbawienia wolności. - Niezależnie od wyjaśnień, jakie złoży podejrzany, prokurator skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres trzech miesięcy - dodała rzeczniczka siedleckiej prokuratury.

Na dzisiaj zaplanowano sekcję zwłok zmarłego ratownika.

"Agresja jest częsta"

W niedzielę, dokładnie o godzinie 20.22, równo dobę po śmierci ratownika, na placu manewrowym stacji pogotowia ratunkowego w Białej Podlaskiej, gdzie pracował zmarły medyk, zawyły syreny. W ten sposób jego koledzy, inni ratownicy oraz strażacy, chcieli uczcić jego pamięć. - Chcemy uczcić naszego przyjaciela. To jest taka nasza iskierka dla niego, żeby widział w niebie, że o nim pamiętamy, takie "światełko do nieba" - powiedział jeden z ratowników.

- Ta tragedia dotknęła mojego kolegę, z którym wielokrotnie dyżurowałem. Był to człowiek bardzo koleżeński, otwarty na ludzi, chętny do pomocy, prawdziwy pasjonat ratownictwa. Wciąż do mnie nie dociera, że coś takiego mogło się wydarzyć - powiedział TVN24 Daniel Weremczuk, ratownik ze stacji w Białej Podlaskiej.

Ratownik przyznał, że ataki słowne i fizyczne zdarzają się regularnie. Zazwyczaj osoby, które to robią, są pod wpływem alkoholu czy narkotyków, ale też osoby z zaburzeniami psychicznymi. - Agresja jest częsta - podkreślił.

Ratownik kopnięty w twarz

Co można zrobić, aby ratownicy mogli czuć się bezpieczniej podczas wykonywania swoich obowiązków? Daniel Wremczuk wskazał, że potrzebna jest zmiana przepisów. - Zespoły powinny być trzyosobowe. Być może powinniśmy mieć w takich sytuacjach pozwolenie na używanie środków zaradczych typu gaz pieprzowy, paralizator. Powinna być szersza współpraca z policjantami przy transporcie agresywnych pacjentów. Policjanci zawsze powinni jechać z nami w karetce w takich przypadkach - powiedział ratownik.

- To jest okrutna tragedia. Nie znajduję słów na to, co się stało. To był nasz bardzo dobry kolega, świetny pracownik - powiedział inny ratownik z bialskiej stacji Marcin Ślifirczyk. W rozmowie z reporterem TVN24 przyznał, że niejednokrotnie spotkał się z agresją pacjentów czy osób, które im towarzyszyły. - Agresja słowna zdarza się niemal na każdym dyżurze - powiedział. - Przywrócenie zespołów trzyosobowych na pewno nie rozwiąże problemu, ale inaczej będziemy się czuli, kiedy będziemy we trzech - zaznaczył.

Kolejny ratownik z tej samej stacji, Tomasz Oleszczuk, opowiedział, że podczas jednego z dyżurów znalazł się w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Pijana kobieta, której wcześniej udzielał pomocy, próbowała potrącić go samochodem. - Ostatnio naruszono nietykalność mojego kolegi. Został kopnięty w twarz, na tyle dotkliwie, że musiał pójść na zwolnienie - opisał ratownik. - My się nie spodziewamy tych ataków. Tak jak w przypadku Czarka (zmarłego ratownika - red.) osoba, która go zaatakowała, wezwała pogotowie sama do siebie, czyli sama potrzebowała pomocy - dodał.

Ministra zapowiada zmiany

Do ataku w niedzielę po północy odniosła się ministra zdrowia Izabela Leszczyna. "Z wielkim bólem przyjęłam wiadomość o śmierci naszego Kolegi-Ratownika Medycznego, zaatakowanego przez pacjenta, któremu udzielał pomocy medycznej. Składam kondolencje Rodzinie i Bliskim oraz całemu środowisku ratowników medycznych, bo wszyscy jesteśmy dzisiaj w żałobie. Ta zbrodnia musi być dla nas dzwonkiem alarmowym i zapoczątkować konieczne zmiany legislacyjne, zapewniające bezpieczeństwo ratownikom" - napisała na platformie X.

Do tragedii odniosło się również środowisko ratowników medycznych, wskazując na zagrożenia obecne w codziennej pracy i postulując rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo wykonywania tego zawodu.

Zawyją syreny w całej Polsce

W poniedziałek środowisko uczci pamięć swojego kolegi.

"Uprzejmie prosimy, aby w poniedziałek, 27 stycznia 2025 r. o godz. 17:00 zespoły ratownictwa medycznego, które nie będą wtedy udzielać pomocy medycznej, wyszły z budynków i włączyły na minutę sygnały karetek. W ten sposób uczcijmy pamięć tragicznie Zmarłego, jednocząc się zarazem z Jego Rodziną oraz całym środowiskiem" - zaapelowali Mateusz Komza, prezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych oraz Małgorzata Popławska, prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ (komunikat za profilem facebookowym Krajowa Izba Ratowników Medycznych).

