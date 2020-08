"Ratując życie tonącego dziecka, poświęcił własne". Pogrzeb policjanta bohatera

"To bohaterstwo najwyższej próby"

Po wręczeniu odznaczenia rodzinie zmarłego policjanta głos zabrał wiceminister Błażej Poboży, który odczytał list szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. "Życie i służba starszego sierżanta Marcina Szpyruka zakończyły się zdecydowanie zbyt wcześnie. Ratując życie tonącego dziecka, poświęcił własne, nie wahał się udzielając pomocy. W poczuciu odpowiedzialności i służby gotowy był zrobić wszystko, by ocalić dziecko. To bohaterstwo najwyższej próby, świadectwo najpełniejszej służby dla innych. Na zawsze zapamiętamy ten heroiczny czyn" - napisał minister.

"Nagła i niespodziewana śmierć"

- Gdy stajemy w obliczu śmierci osoby nam bliskiej, ogarnia nas uczucie żalu i smutku. Śmierć napełnia nas lękiem, tym bardziej nagła i niespodziewana, zwłaszcza człowieka, przed którym stało całe życie rodzinne oraz kariera zawodowa w policji. Dla pogrążonej w smutku rodziny, przyjaciół, ale i naszego policyjnego środowiska to wielka strata. Marcinie zostaniesz na zawsze we wspomnieniach bliskich ci osób. Wszyscy będą pamiętać twoją chęć pomocy innym ludziom, twoją pasję działania oraz zaangażowanie w sprawy policyjne - powiedział Szymański.

- Dzisiaj wszyscy tutaj zebrani stoimy przy trumnie bohatera. Jest też druga strona tego czynu, to jest wielka tragedia. (...) Jest bohaterem, ale nie możemy go uścisnąć, poklepać po plecach. Jedyną rzecz, którą możemy zrobić, to być tutaj, stanąć przy trumnie i w ten sposób okazać mu szacunek. To jest tragedia nie tylko dla rodziny, ale też dla nas wszystkich, bo on był częścią naszej policyjnej rodziny. (...) Wszystkie emocje, które są w nas możemy zamienić na pamięć o Marcinie - dodał insp. Rogowski.