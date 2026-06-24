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Sprawa pobicia byłego ministra zdrowia. Proces poprzedzą mediacje

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Adam Niedzielski
Prokuratura o motywach podejrzanych o pobicie Adama Niedzielskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP
Sprawa pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego została skierowana do mediacji. Strony procesu spróbują wypracować porozumienie poza salą rozpraw. Rezultaty ich rozmów mogą mieć wpływ na wyrok sądu.

Były szef resortu zdrowia został w sierpniu ubiegłego roku zaatakowany przed jedną z siedleckich restauracji. Napastnicy pobili go i uciekli. Jeszcze tego samego dnia wieczorem zgłosili się na policję. Obaj byli pijani, mieli ponad dwa promile alkoholu w organizmie. To 39-letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G.

W Sądzie Okręgowym w Siedlcach miał we wtorek rozpocząć się ich proces. Do odczytania aktu oskarżenia jednak nie doszło, bo obie strony - pokrzywdzony i dwaj oskarżeni - zgodziły się na postępowanie mediacyjne.

Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Siedlcach Agnieszka Karłowicz poinformowała, że sprawa została skierowana do postępowania mediacyjnego. - Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 30 września - powiedziała.

Mediacja nie zastępuje procesu

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i oskarżonego, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora.

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody albo jej brakiem. Zawarta w wyniku mediacji ugoda nie kończy postępowania karnego. W sprawie z oskarżenia publicznego ugoda zawarta przed mediatorem jest dokumentem zawierającym zgodne deklaracje stron co do sposobu zakończenia sprawy. Nie ma ona mocy prawnej, stąd też w sprawie takiej musi zostać wydany wyrok.

Sąd bierze jednak pod uwagę treść ugody mediacyjnej przy rozstrzygnięciu sprawy, co może skutkować dla sprawcy np. uwzględnieniem wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze, uznaniem faktu zawarcia ugody za okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary, nadzwyczajnym złagodzeniem kary czy nawet odstąpieniem od wymierzenia kary.

Atak na tle politycznym

Akt oskarżenia w tej sprawie prokuratura skierowała do sądu na początku roku. Mężczyźni mają odpowiadać za dokonanie wspólnie i w porozumieniu pobicia Niedzielskiego, co naraziło go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Oskarżenie obejmuje też kierowanie wobec byłego ministra zdrowia gróźb pozbawienia życia. Śledczy ocenili działanie napastników jako występek chuligański. Grozi im kara od trzech miesięcy do siedmiu i pół roku więzienia.

Zdaniem prokuratury pobicie Niedzielskiego nie było przypadkowe, do napaści miało dojść z powodu przynależności politycznej napadniętego.

Był on ministrem zdrowia w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego od 2020 do 2023 roku. Został odwołany w sierpniu 2023 w związku z utratą zaufania środowiska medycznego po ujawnieniu przez niego w mediach społecznościowych wrażliwych danych dotyczących jednego z lekarzy.

"Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących 'śmierć zdrajcom ojczyzny'. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany, leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli" - zrelacjonował były minister zdrowia.

Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Przemysław Piątkowski

Zasłaniali się niepamięcią

Po zatrzymaniu obaj napastnicy przyznali się do zarzutów. Jeden z nich odmówił jednak składania wyjaśnień. Mężczyźni twierdzili, że nie pamiętają, co się stało, ponieważ byli pod wpływem alkoholu.

Początkowo sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na dwa miesiące. Na wolność wyszli jednak po miesiącu. Sąd uwzględnił zażalenia ich obrońców i zamienił areszty na poręczenia majątkowe w wysokości 30 tysięcy złotych. Mężczyźni nie byli wcześniej karani.

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Źródło: PAP
Tagi:
SiedlceAdam NiedzielskiSprawy sądowe w Polsce
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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