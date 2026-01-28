Palił papierosa w szpitalu, ratowniczkę uderzył butelką

Przemoc na każdym dyżurze. Z czym stykają się ratownicy medyczni

We wtorek wieczorem, w szpitalu na terenie Siedlec, doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem nietrzeźwego pacjenta. 53‑letni mieszkaniec powiatu mińskiego zachowywał się agresywnie wobec personelu medycznego. Jak podała policja, mężczyzna nie zastosował się też do obowiązującego na terenie szpitala zakazu palenia papierosów.

"Gdy ratowniczka medyczna zwróciła mu uwagę, stał się agresywny - wyzywał ją, a następnie uderzył pustą butelką po alkoholu w twarz" - poinformowała w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.

Na szczęście, ratowniczka nie doznała poważnych obrażeń.

Mężczyzna został zatrzymany

Mężczyzna został umieszczony w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia oraz dalszego wyjaśnienia sprawy.

Ratownicy medyczni, podobnie jak policjanci, podczas wykonywania swoich obowiązków są objęci ochroną prawną jako funkcjonariusze publiczni.

Za znieważenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

