Palił papierosa w szpitalu, ratowniczkę uderzył butelką

Kontrowersje po wynikach konkursu
Przemoc na każdym dyżurze. Z czym stykają się ratownicy medyczni
Mężczyzna uderzył butelką ratowniczkę medyczną, bo ta zwróciła mu uwagę odnośnie palenia papierosów. W szpitalu interweniowali policjanci. 53-latek został zatrzymany.

We wtorek wieczorem, w szpitalu na terenie Siedlec, doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem nietrzeźwego pacjenta. 53‑letni mieszkaniec powiatu mińskiego zachowywał się agresywnie wobec personelu medycznego. Jak podała policja, mężczyzna nie zastosował się też do obowiązującego na terenie szpitala zakazu palenia papierosów.

"Gdy ratowniczka medyczna zwróciła mu uwagę, stał się agresywny - wyzywał ją, a następnie uderzył pustą butelką po alkoholu w twarz" - poinformowała w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.

Na szczęście, ratowniczka nie doznała poważnych obrażeń.

Mężczyzna został zatrzymany

Mężczyzna został umieszczony w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia oraz dalszego wyjaśnienia sprawy.

Do 5 lat więzienia za atak na ratownika medycznego. Rząd wprowadza zmiany
Do 5 lat więzienia za atak na ratownika medycznego. Rząd wprowadza zmiany

Anna Bielecka

Ratownicy medyczni, podobnie jak policjanci, podczas wykonywania swoich obowiązków są objęci ochroną prawną jako funkcjonariusze publiczni.

Za znieważenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Gabriela Barcz
"Są bardzo ciężkie interwencje". Jak wygląda praca ratowniczki medycznej
Piotr Wójcik
Pacjentka zaatakowała lekarza (zdjęcie ilustracyjne)
"Zablokowała lekarzowi wyjście i zacisnęła na jego szyi stetoskop"
Praga Północ
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty za atak na ratownika. Pacjent miał go kopnąć i uderzyć
Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

