Pobił i zranił nożem mężczyznę na ulicy. Psi nos doprowadził do podejrzanego

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska poinformowała, że we wtorek ok. 20 w Siedlcach oficer dyżurny został powiadomiony o leżącym na ulicy mężczyźnie, posiadającym widoczne obrażenia ciała. - Policjanci udzielili nieprzytomnemu i zakrwawionemu mężczyźnie przedmedycznej pomocy i wezwali karetkę pogotowia, która przewiozła rannego do szpitala, gdzie poddano go operacji ratującej życie - przekazała Kucharska.